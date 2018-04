Wien – Der große Aufreger um die mögliche Weitergabe von sensiblen Patientendaten im Rahmen einer Novelle zum Forschungsorganisationsgesetz ist möglicherweise vom Tisch. Das wurde der TT gestern aus dem freiheitlichen Parlamentsklub bestätigt.

Nachdem die Regierung das Gesetz bereits am 21. März beschlossen hat, ist Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) am Mittwoch zurückgerudert und hat zugesagt, dass die elektronische Krankenakte ELGA vom Zugriff ausgenommen wird. Das Gesetz liegt jetzt im Verfassungsausschuss des Parlaments, der das nächste Mal am Montag zusammenkommt. Kommenden Freitag ist die Causa dann Thema in der Plenarsitzung. Vom Koalitionspartner ÖVP hieß es gestern, das Thema werde „behandelt“, inhaltlich könne man aber noch nichts sagen. Wie von der FPÖ zu erfahren war, ging es um juristische Details, es sei aber klar, dass ELGA tabu bleibe. Am Gesetzesentwurf gibt es scharfe Kritik von Datenschützern. Begrüßt wird das Vorhaben dagegen von Universitäten, Industrie und Wirtschaft.

So verteidigt etwa die Leiterin der Abteilung für Studien und Statistik in der St. Anna Kinderkrebsforschung, Ruth Ladenstein, die geplante Gesetzesnovelle. Für nötig hält sie sowohl die Registerforschung als auch die langen Speicherfristen für Forschungsdaten und auch den Zugriff auf das ELGA-System. Sie bringt das Beispiel Langzeitstudien: Nur durch die habe man etwa erkannt, dass im Kindesalter wegen Lymphknotenkrebs bestrahlte Patientinnen später ein massiv höheres Brustkrebsrisiko aufweisen. Die Krebsspezialistin geht davon aus, dass der ELGA-Zugriff nur bei Einwilligung des Patienten möglich ist. ELGA grundsätzlich für wissenschaftliche Forschung zu sperren, wäre aus Ladensteiners Sicht falsch, „weil wir sonst einen Datensilo erzeugen“. Lebenslange Begleitung chronischer Erkrankungen würde erschwert. (APA, car)