Derzeit wird das Parlament renoviert. Denken Sie auch an eine Reform des Parlamentarismus? Wolfgang Sobotka: Natürlich braucht es immer eine Weiterentwicklung des Parlamentarismus. Wir wollen die Arbeit des Abgeordneten stärken und seine Tätigkeit sichtbarer machen. Der Prozess einer Gesetzwerdung muss nachvollziehbar werden. Ich möchte auch dafür sorgen, dass wir den parlamentarischen Alltag einfacher gestalten.

Was meinen Sie damit? Sobotka: Ich denke an eine verstärkte juristische Expertise für die Abgeordneten. Auch eine Überarbeitung der Geschäftsordnung halte ich für sinnvoll. Hierzu habe ich bereits einen Auftrag erteilt. Es sollte nicht sein, dass mit der Geschäftsordnung Politik wird, dazu sollte der politische Diskurs dienen. Ich möchte eine lesbare und klar strukturierte Geschäftsordnung, die auch leicht anzuwenden ist.

Von welchem Zeitrahmen sprechen wir hier? Sobotka: Vorschläge werden im Geschäftsordnungskomitee diskutiert. Ein bis zwei Jahre sollten für diese Reform schon veranschlagt werden. Das ist in dieser Legislaturperiode aber sicher eine zentrale Aufgabe für das Parlament.

Wie wollen Sie die Gesetzwerdung sichtbarer machen? Sobotka: Ich möchte, dass künftig jedes Gesetz, das beschlossen wird, in lesbarem Fließtext versehen wird. Auch in der Ausschussarbeit kann ich mir mehr an Öffentlichkeit vorstellen, wenn es sinnvol ist. Es geht aber generell um den verstärkten Dialog mit der Bevölkerung. Ich bin zum Beispiel ein Anhänger der Demokratiewerkstatt. Bislang war dies ein Angebot für die Jugendlichen. Das soll jetzt auch für Erwachsene adaptiert werden. Ich möchte weiters eine Kooperation der Demokratiewerkstatt mit den Landtagen. Bei vielen meiner Vorstellungen habe ich den Bundestag als Vorbild.

Dort gibt es zum Beispiel bei ethischen Fragen oft keinen Klubzwang. Sobotka: Einen Klubzwang gibt es nicht. Was es gibt, ist eine Diskussion in den Klubs, aus der meist eine gemeinsame Linie hervorgeht, aber auch das ist nicht immer der Fall. Das müssen aber die Klubs für sich entscheiden.

Parlamentsdebatten geben Auskunft über die politische Kultur. Sehen Sie sich als strenger Präsident? Sobotka: Ich will das nicht bewerten. Fakt ist, dass ich bislang erst zwei Ordnungsrufe ausgesprochen habe.

Wo stehen Sie in der Frage Verhältniswahlrecht oder Mehrheitswahlrecht? Sobotka: Es gibt in all diesen Fragen Vor- und Nachteile. Deshalb sollten wir unbedingt eine Enquete machen.

Wann sollte diese Wahlrechts-Enquete stattfinden? Sobotka: Ich denke, im ersten Halbjahr 2019.

Haben Sie beim Wahlrecht eine Präferenz? Sobotka: Ich bin ein Anhänger des Persönlichkeitswahlrechts. Hier es durchaus interessante Formen in anderen Staaten. Ich hege Sympathien für das deutsche Wahlrecht.

Also Stimmensplitting und Einerwahlkreise? Sobotka: Aus meiner Sicht würde das die Möglichkeit bieten, am Verhältniswahlrecht festzuhalten und das Persönlichkeitswahlrecht trotzdem auszubauen. Das ist aber eine Frage, die nur im Konsens mit allen Parteien beschlossen werden kann.

Sie sorgten zuletzt für Irritation, als Sie am Abend der Landtagswahlen in St. Pölten und Innsbruck beim Feiern waren. Sind Sie am Wahlabend in Salzburg? Sobotka: Irritiert bin ich, wenn mir das zum Vorwurf gemacht wird. Ich wäre gerne in Salzburg, bin aber bei einer Tagung in Tallinn. Im Gegensatz zum Bundespräsident legt ein Nationalratspräsident seine Mitgliedschaft nicht ruhend. Er ist und bleibt auch Mitglied der Fraktion. In der Frage der Amtsführung halte ich natürlich Äquidistanz. Ich agiere aber selbstverständlich immer aus einer Grundhaltung heraus.

Welchen Tipp haben Sie für die SPÖ bei der Einsetzung eines BVT-U-Ausschusses? Sobotka: Eine saubere Lösung wäre sicher, den Verfassungsgerichtshof anzurufen, dann gäbe es auch künftig Gewissheit.

Nächste Woche beginnt der Prozess rund um das Bootsunglück. Nun schreibt die „Ganze Woche“, Sie seien als Innenminister mit einem Hubschrauber nach Kärnten geflogen, um die Ermittlungsarbeit zu beeinflussen: Sobotka: Das ist eine glatte Lüge. Wir haben bereits eine Richtigstellung verlangt.

Das Gespräch führte Michael Sprenger