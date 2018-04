Von Karin Leitner

und Michael Sprenger

Wien – August Wöginger ist in der ÖVP stetig aufgestiegen. Nunmehr ist der Innviertler Klubchef der ÖVP. „Ich bin sehr zufrieden mit dieser Funktion“, sagt er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Das Zusammenspiel der 34 neuen mit den etablierten Mandataren in der 62-köpfigen Nationalratsfraktion funktioniere gut.

Von den Quereinsteigern, die Parteiobmann Sebastian Kurz im Wahlkampf präsentiert hatte, hört man wenig bis nichts. Warum? „Weil sie erst jetzt richtig in der parlamentarischen Arbeit angekommen sind. Nun werden sie auch sukzessive öffentlich zu Wort kommen, wenn es um ihre Themenbereiche geht“, sagt Wöginger. Warum hat dann Behindertensprecherin Kira Grünberg nichts zur AUVA gesagt, über die seit Wochen debattiert wird? Warum hat die Tiroler ÖVP auf den Parlamentsklub verwiesen? Und warum hat es dort geheißen, Klubchef Wöginger habe dazu bereits alles gesagt? „Man kann zur AUVA nicht einen Mandatar fragen, der in die Diskussion nicht involviert ist, der nicht im Verhandlungsteam sitzt. Die Abgeordneten haben dazu nur das Regierungsprogramm als Grundlage.“ Gibt es einen Maulkorb für die Neulinge, damit sie nichts sagen könnten, was der Parteilinie zuwiderläuft? „Den gibt es nicht.“

Dass ihm die Vorgangsweise von FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein in Sachen Unfallversicherung nicht behagt hat, verhehlt Wöginger nicht. Sie hat gedroht, die ­AUVA aufzulösen, weil sie nicht glaube, dass diese schaffe, was die Regierung vorgegeben hat: 500 Millionen des 1,4-Milliarden-Budgets einzusparen. „Wichtig ist, dass man ein Projekt vorstellt, wenn es fertig ist. Die AUVA ist nur ein Teil davon. Es geht insgesamt um eine Reform der Sozialversicherungen, es geht um die Verschlankung der Strukturen“, befindet Wöginger. Und: „Mehrfachversicherungen soll es nicht mehr geben.“ Derzeit muss sich etwa ein Angestellter, der auch freiberuflich werkt, zweimal versichern. Damit solle Schluss sein. „Man kann ja auch nur ein Mal krank sein.“

Wöginger ist auch Chef des VP-Arbeitnehmerbunds ­ÖAAB. Nicht nur den, die gesamte Bundespartei hat der Tiroler AK-Chef Erwin Zangerl via TT gescholten: Aus der neuen ÖVP sei „zu 100 Prozent eine Wirtschaftspartei geworden“, es gebe „Geschenke an den ,Oberlobbyisten Industriellenvereinigung‘“. Und an Wöginger adressiert: „Ich bin noch einer der wenigen sozialen Schwarzen, aber je weiter man in den Osten Österreichs kommt, da trifft man fast nur noch türkise Unsoziale.“ Zangerl sei halt einer, der „robust“ auftrete, „diese Kritik kann ich aber nicht gelten lassen. Die ÖVP ist nicht unsozial.“ Das habe sie schon in den ersten 100 Tagen in der neuen Regierung gezeigt. Vom „Familienbonus“ würden auch Alleinerzieherinnen mit bis zu 250 Euro jährlich profitieren; ab Juli zahlten Menschen mit einem Einkommen bis zu 1948 Euro einen geringeren Arbeitslosenversicherungsbeitrag als derzeit. Und: „Bei der letzten Steuerreform ist die Negativsteuer angehoben worden. Das ist nach wie vor wirksam. Man muss das im Gesamtpaket sehen.“

Wie sieht Arbeitnehmervertreter Wöginger die Sozialpartnerschaft? „In letzter Zeit ist von dieser viel offen geblieben. Für die Arbeitszeiten sollten Vorschläge unterbreitet werden. Die gab es nicht. Wenn man von der Regierung ersucht wird, das zu machen, sollte man es tun.“ Was heißt das für den künftigen Umgang mit den Sozialpartnern? „Deren Zeiten als Nebenregierung sind vorbei.“

Wie läuft es mit dem Koalitionspartner FPÖ im Hohen Haus? „Wir pflegen eine sehr gute Partnerschaft. Es ist harmonisch. Man spürt, dass man miteinander will. Mit der SPÖ haben wir oft wochenlang um einen Satz in einem Gesetz gerungen.“ Mit der FPÖ sei die ÖVP „ideologisch und bei den Wertehaltungen näher beisammen“.

Wie wertet Wöginger, dass immer wieder Blaue mit rassistischen und antisemitischen Äußerungen auffallen? „Es ist wichtig, dass die FPÖ da immer wieder Konsequenzen gezogen und sich von diesen Leuten getrennt hat. Und sie hat eine Historikerkommission eingesetzt.“