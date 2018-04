Wien — Mehr Geld für Pensionisten, die 40 Beitragsjahre vorweisen können — und die Abschaffung der Sonderpensionsprivilegien: Diese Ziele hat die Bundesregierung gestern im Ministerrat beschlossen. „Wir stoppen die Privilegien, sparen dadurch ein und gleichzeitig erhöhen wir die Mindestpension", fasst Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die aktuellen Pensionspläne zusammen. Dass Pensionsprivilegien etwa bei der Arbeiterkammer, der Nationalbank, den Sozialversicherungen oder der Stadt Wien beendet werden sollen, ist für Kurz ein Schritt, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen.

Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) sprach von „sozialer Gerechtigkeit". Es sei eine „Schande", wenn jene, die 40 Jahre ins System eingezahlt haben, weniger als 1200 Euro monatlich Pension bekommen. Ehepaare bekommen künftig 1500 Euro Mindestpension. Die Neuerungen sollen ab dem Jahr 2020 gelten.

Geprüft werden soll außerdem, ob auch Personen mit mehr als 30 Beitragsjahren eine Erhöhung des derzeitigen Betrags von 1022 Euro bekommen können. Eine Erhöhung von möglicherweise 50 Euro pro Monat würde vor allem Frauen betreffen, meinte der FPÖ-Chef. SPÖ-Chef Christian Kern monierte einen „Mama-Malus", da Frauen mit Kindern meist keine 40 Jahre reine Arbeitszeit vorweisen können. „Im Endeffekt bestraft die Regierung Mütter also dafür, dass sie Kinder bekommen und großgezogen haben. Das ist falsch und völlig unverständlich", so Kern.

Wer lange genug einzahlt, erhält Bonus

Der von der Regierung im Ministerrat beschlossene „Pensionsbonus" ist im schwarz-blauen Regierungsprogramm unter „Fairness und Gerechtigkeit" zu finden. Und darauf pochten bei der Pressekonferenz nach dem Ministerrat sowohl Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Wer 40 Jahre berufstätig war und Beiträge geleistet hat, soll demnach eine Mindestpension von 1200 Euro (statt derzeit 909,42 Euro) bekommen. Ehepaare erhalten bei 40 Beitragsjahren eines Partners zumindest 1500 Euro (derzeit 1363,52 Euro). Ein Beitrag des staatlichen Pensionssystems für die „soziale Sicherheit im Ruhestand", heißt es im Ministerratsbeschluss. Damit leiste die Regierung auch einen bedeutenden Beitrag zur Bekämpfung und Vorbeugung von Altersarmut. Denn für den Anspruch auf den gesonderten Erhöhungsbetrag sind nur die Beitragsmonate wesentlich und nicht, ob es sich um Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung handelt.

Von der aktuell geplanten Pensionserhöhung für jene mit mindestens 40 Beitragsjahren sind laut Strache mehr als 10.000 Individualfälle und über 30.000 verheiratete Personen betroffen. Das Sozialministerium rechnet aufgrund der Datenbasis von 2017 mit weniger Fällen: Hier geht man von 9600 Personen mit 40 Beitragsjahren und etwa 26.600 Ehepaaren, wo einer 40 Jahre gesammelt hat, aus. Insgesamt wird mit Kosten über 50 Mio. Euro gerechnet.

Die neue Ausgleichszulage wird ab dem Jahr 2020 als gesonderter Erhöhungsbetrag zum bisherigen Richtsatz ausbezahlt. Geprüft wird außerdem eine finanzielle Verbesserung für jene, die 30 Beitragsjahre auf ihrem Pensionskonto haben, kündigte Vizekanzler Strache an. Sie bekommen derzeitig 1022 Euro, eine Erhöhung von möglicherweise 50 Euro pro Monat würde vor allem Frauen betreffen, so der FPÖ-Chef. Die Leistbarkeit werde geprüft.

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) wurde gemeinsam mit Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) in einem zweiten Schritt beauftragt, die Sonderpensionsregelungen zu „durchforsten" und dann einen Vorschlag zu unterbreiten. Der Plan ist, Pensionsprivilegien etwa bei der Arbeiterkammer, der Nationalbank, den Sozialversicherungen oder der Stadt Wien zu beenden. Details dazu gab es am Mittwoch noch nicht.

Wie konkrete gesetzliche Ausgestaltung eines entsprechenden Gesetzes aussieht, muss erst geklärt werden — vor allem in Hinblick auf europarechtliche Aspekte, wie es im Vortrag an den Ministerrat heißt. Auf Probleme bezüglich des EU-Rechts weisen auch die NEOS hin. „Wer nur einen Teil seiner 40 Beitragsjahre in Österreich gearbeitet hat, kann diese ?Mindestpension' in sein EU-Land mitnehmen", gibt Sozialsprecher Gerald Loacker zu bedenken. Die Abschaffung aller Pensionsprivilegien wiederum hält er für einen längst notwendigen Schritt. (ritz, APA)