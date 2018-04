Von Karin Leitner und Michael Sprenger

Wien – Seit Wochen attackieren die Freiheitlichen den ORF verbal scharf. Dieser Tage hat das auch deren Stiftungsrat Norbert Steger getan. Er befand: „Von den Auslandskorrespondenten werden wir ein Drittel streichen, wenn diese sich nicht korrekt verhalten.“ Und der einstige FPÖ-Vizekanzler sprach von einem „Endkampf“, den „manche Linke“ im Rundfunk führten.

Gefallen oder missfallen dem ÖVP-Mediensprecher derlei Aussagen von einem aus der Koalitionspartnerpartei? „Ich spreche mich klar für eine Abrüstung der Worte aus. Wir sollten jetzt eine Abkühlphase einleiten“, sagt Karl Nehammer im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Wie ÖVP-Medienminister Gernot Blümel verweist er auf eine Veranstaltung am 7. und 8. Juni: „Ich denke, alle medienpolitischen Fragen sollen bei der Medienenquete breit diskutiert werden.“ Und: „Es gibt von der Regierung ein klares Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es gibt ein klares Bekenntnis zur Finanzierung durch die öffentlichen Hand.“ Sollte der ORF weiter via Gebühren finanziert werden, was die FPÖ ja nicht will? Oder sollte es Geld aus dem Budget geben, womit eine Regierung noch mehr Zugriff auf dieses Unternehmen hätte? „Ich will mich auf diese Detailfrage nicht einlassen. Wichtig ist für mich das klare Bekenntnis zur Finanzierung durch die öffentliche Hand. Nur so kann österreichischer Inhalt gesichert werden.“

Was spricht gegen GIS-Gebühren? „Es ist ein starres Konzept. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir mit den Gebühren den Konsumenten erklären können, wozu man das Geld bezahlt.“

Wie sieht Nehammer das Verhältnis zwischen dem ORF und den Privaten? „Wenn es uns gelingt, Synergien zwischen ORF und den Privaten zu schaffen, dann haben wir etwas Tolles erreicht.“ Welche Synergien? „Als Generalsekretär denke ich hier an die vergangene Nationalratswahl, bei der jeder Sender seine eigenen Wahl-Konfrontationen durchgeführt hat. Hier könnte man sicher auch gemeinsam agieren.“

Blümel kann sich vorstellen, dass die Privaten auf das ORF-Archiv zugreifen können. Nehammer auch? „Man muss es ergebnisoffen diskutieren.“ Er ist dahingehend aber skeptisch: „Wir sind letzten Endes dem Konsumenten verpflichtet. Er hat das Archiv mitfinanziert. Aber bloß zu sagen, die öffentliche Hand hat das Archiv finanziert, also können auch die Privaten darauf zugreifen, ist für mich nicht schlüssig. Es kann nicht sein, dass der ORF österreichische Inhalte mit öffentlichen Geldern produziert, und dann die Privaten darauf zugreifen können, um ihr Programm zu gestalten. Das ist nicht die Medienpolitik, wie ich sie mir vorstelle.“

Sind für Nehammer genügend „österreichische Inhalte“ auf ORF1? „Ich finde es sehr interessant, dass selbst Generaldirektor Wrabetz hierzu erklärt, dass der ORF mehr Eigenproduktionen benötigt. Ich finde, wir sollten klären, in welchem Ausmaß etwa US-Serien auf dem Sendeplatz vertreten sein sollen.“

Nehammer ist seit 25. Jänner auch ÖVP-Generalsekretär. Damals hieß es, er werde die Partei nach außen vertreten; das sei „die schönste Aufgabe, die ich mir wünschen kann“. Warum hört man von ihm dann so wenig? „Ich bin nicht der Dobermann der Partei. Ich habe mir vorgenommen, das zu praktizieren, was die Regierung tut. Eigene Ideen in den Vordergrund rücken und auf der Sachebene bleiben.“ Warum kommt in der Hinsicht ebenfalls nicht viel? „Das ist die bewusste Strategie eines Generalsekretärs einer Regierungspartei. Sich zu allem zu melden, ist nicht meine Art. Außerdem ist auch meine Aufgabe, nach innen zu wirken.“ Befürchtet der Parteimanager, dass sich ÖVP-Landeshauptleute – gestärkt durch Wahlerfolge – gegenüber der Bundesregierung nun stärker positionieren werden? Nein, sagt Nehammer: „Das Gesamtbild wird sich auch nach der Wahl in Salzburg nicht ändern.“