Wien – Zuletzt versuchte Außenministerin Karin ­Kneissl (auf FPÖ-Ticket), die angespannten Beziehungen zwischen Wien und Ankara zu verbessern. Sie konnte dabei merkliche Erfolge erzielen. Gemeinsam mit ihrem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu konnte Kneissl zuletzt also die angespannten bilateralen Beziehungen wieder in konsensuale Bahnen lenken. Kommt es jetzt, im Vorfeld der vorgezogenen Wahlen in der Türkei, wieder zu einer Belastungsprobe für die österreichisch-türkischen Beziehungen?

Noch bevor ein Wahlkampfauftritt türkischer Politiker in Österreich offiziell angekündigt worden ist, machte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) klar, einen solchen auch nicht dulden zu wollen.

Man werde diese „Einmischungen“ nicht mehr zulassen, erklärte der Bundeskanzler gegenüber Ö1. Ein türkischer Wahlkampf in Österreich sei „unerwünscht“.

Wahlkampfauftritte vor der wahlberechtigten türkischen Gemeinschaft haben in mehreren europäischen Ländern – darunter in Österreich, Deutschland und den Niederlanden – zuletzt immer wieder für heftige Diskussionen und diplomatische Verstimmungen gesorgt. „Wenn die Türkei diesmal wieder solche Auftritte in Österreich plant, dann kann ich nur klar sagen, diese Auftritte sind unerwünscht und wir werden sie nicht zulassen“, legte sich Kurz gestern fest. Möglich macht ein Verbot das im April 2017 verschärfte Versammlungsgesetz, dank dem Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker leichter untersagt werden können.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Mittwoch überraschend vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen für den 24. Juni vorgeschlagen. Bisher waren die Wahlen für November 2019 geplant.

Der Vorschlag Erdogans wurde am Freitag im Parlament in Ankara diskutiert. Eine finale Festlegung des Termins unterliegt in der Regel der Wahlbehörde. (misp)