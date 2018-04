Hall in Tirol — Ab wann darf man rauchen, mit wie vielen Jahren Spirituosen trinken und wie lange dürfen Jugendliche ausgehen? Mit 1. Jänner 2019 gibt es darauf in (fast) allen neun Bundesländern eine einheitliche Antwort. Lediglich Oberösterreich scherte bei den Ausgehzeiten aus.

Von einem „historischen Ergebnis" ist die Rede, das die Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend Juliane Bogner-Strauß und Tirols Jugendlandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf am Freitag bei der Jugendreferentenkonferenz in Hall in Tirol präsentierten.

„Ab 1. Jänner 2019 werden die Bestimmungen zum Alkohol- und Tabakkonsum in allen österreichischen Bundesländern einheitlich sein. Bei den Ausgehzeiten haben sich alle anwesenden Ländervertreter auf eine Vereinheitlichung geeinigt. Die Vertreter von Oberösterreich, die nicht in Hall mit dabei waren, haben in diesem Punkt noch Abstimmungsbedarf. Die Harmonisierung ist damit auf Schiene — ein Meilenstein für den Jugendschutz in Tirol und Österreich und ein historischer Erfolg für die österreichischen Jugendlichen", betonten Bogner-Strauß und Zoller-Frischauf unisono.

Letztere hebt die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen für den Jugendschutz hervor: „Es freut mich sehr, dass uns die Einigung unter dem Vorsitz Tirols gelungen ist. Auch wird es wichtig sein, entsprechende Präventionsmaßnahmen weiterhin österreichweit zu koordinieren und auszubauen. Prävention ist immer noch der beste Jugendschutz."

Oberösterreich stimmte bei Ausgehzeiten noch nicht zu



Bis zuletzt habe man sich auch um die Zustimmung Oberösterreichs, das bei der Landesjugendreferentenkonferenz nicht vertreten war, bemüht. "Aber in Oberösterreich gibt es drei zuständige Landesräte und die sind sich nicht einig", erklärte Zoller-Frischauf. In Sachen Rauchverbot und hochprozentigem Alkohol habe man aber schriftlich die Unterstützung Oberösterreichs zugesichert bekommen.

Für Jugendliche gilt ab 1. Jänner 2019 Beim Konsum von Alkohol gilt das Schutzalter von 16 Jahren. Das Verbot von „harten" alkoholischen Getränken bis zum 18. Geburtstag wird in ganz Österreich gültig sein. Auch das Schutzalter beim Rauchen wird einheitlich auf 18 Jahre angehoben. Bezüglich der Ausgehzeiten sieht die Regelung vor, dass der Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr bis 23 Uhr und bis zum vollendeten 16. Lebensjahr bis ein Uhr nachts zulässig ist. Für Jugendliche über 16 Jahren gibt es keine zeitliche Beschränkung. „Das letzte Wort haben aber immer die Eltern der Jugendlichen", betonen Landesrätin Zoller-Frischauf und Ministerin Bogner-Strauß. Die Harmonisierung bei den Ausgehzeiten betrifft alle Bundesländer außer Oberösterreich.

Mehr Mobilität soll Europa-Gefühl verstärken

Neben dem einheitlichen Jugendschutzgesetz setzten sich die Teilnehmer der Konferenz auch mit der Identifikation der Jugendlichen mit Europa auseinander. Mobilität spiele beim Zugang zu Europa ein besondere Rolle. Im September findet in Wien im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes 2018 ein informeller EU-Jugendministerrat statt, bei der europäischen Mitgliedstaaten die Schwerpunkte der Jugendarbeit der Bundesländer präsentiert werden. (TT.com)