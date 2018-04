Wien – Österreich kann zwar immer wieder auf die hohe internationale Reputation der dualen Ausbildung verweisen, auf der anderen Seite sind die Lehrlingszahlen in Summe aber gesunken: In den 2000er-Jahren gab es noch mehr als 130.000 Lehrlinge im Jahr, 2016 waren es rund 106.000. Die SPÖ will ein besseres Image für die Lehrausbildung.

Für die SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid gilt es, die Eltern zu adressieren, die bei der Bildungswahl oft entscheidend seien. Auch auf Digitalisierung und „Industrie 4.0“ müsse reagiert werden. Wenn sich immer weniger Jugendliche für eine Lehre entscheiden und auch die Betriebe weniger ausbilden, dann sei das natürlich ein großes Problem, sagte SPÖ-Chef Christian Kern bei einer Lehrlingsenquete in Wien. Neben der gesellschaftlichen Anerkennung gehe es auch um die Rahmenbedingungen: „Wir geben für Lehrlinge weniger aus als für AHS- oder BHS-SchülerInnen“.

Herausforderungen sieht der Bildungswissenschafter Peter Schlögl unter anderem durch das im internationalen Vergleich sehr niedrige Einstiegsalter in die Lehre, wachsenden Spezialisierungsdruck der Unternehmen, wenig berufspädagogisches Wissen in kleinen Unternehmen und die zunehmende Vielfalt der Lehrlinge, was Vorwissen und Leistungsfähigkeit betrifft. Schlögl plädierte deshalb u.a. für mehr sektorübergreifende Zusammenarbeit. Außerdem brauche es eine Professionalisierung der Ausbildungspraxis und verpflichtende Weiterbildner der Ausbildner. (APA)