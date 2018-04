ÖVP-Kanzler Kurz und FPÖ-Vizekanzler Strache haben kundgetan, am 1. Juni einen Gesetzesentwurf für die Mindestsicherungsreform zu präsentieren — obwohl FPÖ-Sozialministerin Hartinger-Klein mit den Soziallandesräten vereinbart hatte, dass diese bis Ende Juni ein Modell vorlegen. Die Länder seien dadurch nicht düpiert worden, befindet Strache via TT. Lediglich „eine leichte Unschärfe" gesteht er ein. „Die Länder können ja vor dem 1. Juni einen Vorschlag vorlegen." Die Vorgangsweise in Sachen Kassen-Fusion findet Strache ebenfalls korrekt.

Die Regierung hat ein Papier hinausgespielt, in dem die Versicherungen als Privilegienhochburgen dargestellt werden. Eine gute Methode, um Widerstand zu brechen? Wird er dadurch nicht verstärkt?

Kassenvertreter sagen nämlich, vieles stimme nicht, was angeführt werde. „Die Methode ist eine ehrliche", sagt Strache. „Es gibt Fehlentwicklungen dort. Über die muss debattiert werden. Wir werden nun die Fakten, die die Sozialversicherungen veröffentlicht haben, überprüfen."

Und: „Die Länder und die Sozialversicherungen werden in die Verhandlungen natürlich eingebunden." Dass der geplante 12-Stunden-Tag FPÖ-Anhänger verprellt, glaubt Strache nicht: „Wir werden gesetzlich absichern, dass kein Arbeitnehmer zu etwas gezwungen werden kann." (kale, sas)