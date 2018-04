Von Karin Leitner und Serdar Sahin

Wien – Als Kind habe er viel gesportelt, hernach auch noch, sagt FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Im vergangenen Wahlkampf war das nicht der Fall, auch nicht in der Phase der Koalitionsverhandlungen – und in den Wochen danach. Aus Zeitgründen, wie Strache der Tiroler Tageszeitung sagt. „Seit Ostern mache ich aber wieder Kraft- und Cardiotraining.“

Öfter muss sich der Freiheitliche anderweitig mit Sport befassen. Er ist – neben dem öffentlichen Dienst – auf seiner Ressortagenda.

Was hat er da vor? Eine „Sport-Strategie – vom Spitzen- bis zum Breitensport“ – werde ausgearbeitet; ehemalige Spitzensportler werkten mit. Bis zum Sommer solle es ein Konzept geben. „Wir brauchen eine zielorientierte, unabhängige Sportpolitik, nicht Politik im Sport“, befindet der Minister. Was meint er damit? „Es gibt eine Art Sozialpartnerschaft in den Dachverbänden, der ASKÖ ist rot, die Sportunion schwarz, der ASVÖ wird uns zugeordnet. Das müssen wir zurückdrängen. Wir müssen weg von Sportlagerstrukturen.“ Wie? Das gelte es zu debattieren. „Ich habe das Erbe ja erst vor Kurzem übernommen.“

Seit 1. Jänner gibt es das Sportfördergesetz mit der Bundes-Sport GmbH als Zentralorgan. Strache behagt es nicht: „80 Millionen Lotto-Einnahmen fließen automatisiert zur GmbH. Dort sitzen die Fördergeber, also Beamte, und die Fördernehmer, die Vertreter der Verbände, unter einem Dach. Das muss räumlich getrennt werden. Es gibt auch zu viel Bürokratie. Und ich höre, dass die Fördermittelauszahlung da und dort stockt. Wir werden uns das bis Ende Juni anschauen – und gegebenenfalls gesetzlich ändern.“

Reichen die 80 Millionen als Fördergeld? „Das sollte jährlich valorisiert werden. Das fordere ich vom Finanzminister ein.“ Strache will auch anderweitig Mittel lukrieren. „Für 2019 gibt es die Zielvorgabe, dass es durch Online-Wetten zusätzliche Einnahmen für den Sport gibt.“ Derzeit erhält das Finanzministerium 30 Millionen Euro aus der Glücksspielabgabe. Diese Summe möchte Strache für den Sport haben.

Infrastrukturell stehe ebenfalls einiges an – „damit wir mehr internationale Bewerbe nach Österreich holen können, etwa die Champions League“. Es geht etwa um ein Nationalstadion. Aus dem in die Jahre gekommenen Ernst-Happel-Stadion im Wiener Prater könnte so eines werden. Nach wie vor ist nicht geklärt, ob es unter Denkmalschutz steht; einen Termin beim Denkmalamt gebe es aber schon.

Strache möchte ein neues Stadion für 55.000 bis 70.000 Zuschauer auf diesem Oval haben, daneben eine Mehrzweckhalle für 14.000 Leute. „Das wäre ein österreichisches Sportzentrum. Man kann aber auch über eine Mehrzweckhalle jenseits der Donau nachdenken.“ Bis Ende des Jahres solle über den Standort entschieden sein. Realisiert werde das Ganze erst in der nächsten Legislaturperiode. Wie viel werden Stadion und Halle kosten? „Wir gehen von 300 bis 350 Millionen Euro aus.“

Wie steht es mit dem Innsbrucker Schwimmbad mit einem 50-Meter-Becken, über das seit vielen Jahren debattiert wird? Finanziert werden soll es ja von Stadt, Land und Bund. Dieser Tage gebe es ein Gespräch zu dieser Causa, sagt Strache.

Was schwebt ihm beim Schulsport vor? Eine Wintersportwoche solle es für alle Schüler geben. Wie sollen sich finanzschwache Eltern das leisten? „Wir werden mit Touristikern Modelle entwickeln, damit sich Schulen an das Ministerium wenden können. Dieses unterstützt solche Familien dann.“ Und: „Es soll flächendeckend im Kindergarten und für Volksschüler eine Bewegungsstunde am Nachmittag geben.“

Was den von Nicola Werdenigg öffentlich gemachten sexuellen Missbrauch im Skisport anlangt, sagt Strache: „Ich habe Frau Werdenigg zu einem Gespräch gebeten. Dieser Termin wurde auch fixiert. Sie hat leider kurzfristig abgesagt.“ Mit dem Verein „100 Prozent Sport“, der sich für die Gleichstellung von Männern und Frauen in diesem Belang einsetzt und Anlaufstelle für Opfer sexueller Gewalt im Sport ist, werde an „Parametern“ gearbeitet, wie Missbrauch fortan zu verhindern sei. „Was in der Vergangenheit passiert ist, ist Sache der Justiz, nicht die des Sportministers.“