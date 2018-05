Ursprünglich sollten Präsident und Parlament in der Türkei im November 2019 gewählt werden. Nun wurde der Urnengang auf den 24. Juni vorgezogen. Bei der letzten Wahl — als­o beim Verfassungs­referendum — war die Stimmung stark angeheizt. Wird es diesmal auch so sein?

Cengiz Günay: Das befürchte ich. Zu polarisierend ist Teil der Strategie der AKP. Das ist die Regierungspartei und die Partei von Präsident Rece­p Tayyip Erdogan. Über diese Polarisierung kann das eigene Wählerpotenzial maximal mobilisiert werden. Bei den letzten Wahlen wurden immer unterschiedliche Feindbilder bespielt. Ich glaub­e, es ist wieder damit zu rechnen.

Wird die aufgeheizte Stimmung dort wieder auf die Türken in Österreich übergreifen?

Günay: Ich glaube nicht, weil es nicht um so viel geht wie in der Türkei. Dort leiden die Menschen derzeit unter der wachsenden Wirtschaftskrise. Deswegen ist die Regierung auch in Panik, und das ist einer der Gründe, warum die Wahlen vorgezogen wurden. Viele Leute leiden auch unter dem Ausnahmezustand. Die Menschen in der Türkei sind unmittelbar betroffen. In der türkischen Diaspora wird das eher indirekt wahrgenommen. Deswegen ist bei vielen Türken in Europa die Unterstützung für Erdogan noch immer relativ groß. Das ist ja gerade in Österreich eine überwiegende Mehrheit.

Erdogan hat die Auslandstürken deshalb auch immer wieder gern umworben ...

Günay: Beim Verfassungsreferendum letztes Jahr haben ihm sicher die Auslandsstimmen geholfen. Er hat ja die Wahl äußerst knapp gewonnen. Wenn man da die Auslandsstimmen weggerechnet hätte, wäre es eindeutig anders ausgegangen.

Erdogan hat auch wieder Auftritte im Ausland angekündigt. Das hat schon in der Vergangenheit für Spannungen mit Ländern wie Österreich gesorgt. Wird die Situation wieder eskalieren?

Günay: Im Moment sieht es so aus, als ob es weniger Interesse daran geben würde, die Dinge eskalieren zu lassen — gerade mit Deutschland, das ein wichtiger Handelspartner der Türkei ist. Es scheint, als würde er seinen Auslandsauftritt in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo abhalten. Was natürlich einen starken symbolischen Charakter hat.

Das heißt, die Wahl wird die Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei diesmal nicht belasten?

Günay: Die sind eh schon so schlecht, weil mit der Türkei österreichische Innenpolitik gemacht wurde. Das haben alle Parteien betrieben. Es geht um österreichische Identitätsfragen, Österreichs Probleme mit der Migration und Integration. Das ist alles projiziert worden auf die Türkei, die einen historisch bedingten Reiz darstellt und man damit leicht mobilisieren kann.

FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl versucht ja mit Ankara eine neue Seite aufzuschlagen. Da gab es gegenseitige Besuche. Wie finden Sie das?

Günay: Das ist eine sehr gute Initiative, weil es zu einer Entkrampfung der bilateralen Beziehungen führt. Österreich hat das erste Mal aktiv die Hand ausgestreckt. Dies­e ex­treme antitürkische Politik schadet ja auch Österreich. Stichwort: NATO-Blockade.

ÖVP-Kanzler Sebastia­n Kurz fordert immer wieder ein Ende der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Konterkariert er damit nicht Kneissls Politik?

Günay: Zum Teil wahrscheinlich schon. Ich glaube, da gibt es sicher auch Diskrepanzen. Kurz macht Innenpolitik, das hat er schon als Außenminister getan. Jeder, der sich ein bisschen mit EU-Politik auskennt, weiß, dass Österreich mit dieser Position isoliert ist. Es ist eigentlich peinlich, jedes Mal danach zu schreien.

Zuletzt war die rechtsnationalistische MHP ein Thema in Österreich. Sie betreiben auch hierzulande Sport- und Kulturvereine sowie Moscheen. Wie stark ist deren Einfluss auf die Türken in Österreich?

Günay: Das ist ein unsympathischer Nationalismus, den sie da vertreten. Die Diskussion läuft aber so, als ob da eine paramilitärische Organisation im Untergrund agieren würde — das sehe ich nicht so. Die MHP hat sich verändert und ist auch nicht unter allen Schichten dominant.

Das Gespräch führte Serdar Sahin