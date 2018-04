Wie werden Sie Ihren Alltag neu regeln? Können Sie ohne Chauffeur gut sein?

Michael Häupl: Also die Jahreskarte von den Wiener Linien habe ich schon lange, nicht erst, seit wir den Preis auf 365 Euro reduziert haben. Ach, schauen wir mal. Ich bin es gewohnt, meinen Alltag zu organisieren.

Einer Ihrer legendären Sprüche lautet „Die Zeit der Entertainer in der Politik ist vorbei“ …

Häupl: Den finde ich sogar gut, das ist nicht bei allen meinen Aussagen so …

Warum wir das erwähnen: Nach den letzten vier Landtagswahlen wird über die neue Macht der Landeshauptleute gesprochen. Gibt es eine Sehnsucht nach sachorientierter Politik?

Häupl: Ich würde nicht sagen, dass Erwin Pröll (langjähriger niederösterreichischer ÖVP-Landeshauptmann, Anm.) und ich unsachliche Politik gemacht hätten. Aber bei uns beiden hat immer der Humor – oder wie man in Wien sagt: der Schmäh – dazugehört. Ich kann Ihnen aber versichern: Ohne Schmäh kann man als Wiener Bürgermeister nur schwer leben, aber nur vom Schmäh kann man gar nicht leben. Es braucht auch Substanz. Die Landtagswahlen sind leicht zu erklären: Es gibt den Wunsch nach Veränderung, aber die muss nicht in unmittelbarer Umgebung passieren. Da war die Sehnsucht nach Verlässlichkeit, es wurden die Landeshauptleute gewählt. Und da habe ich wirklich nichts dagegen.

Spielen Sie damit auf die Bundesebene an?

Häupl: Bis zu einem gewissen Grad, ja. Weil ich persönlich glaube, dass der SPÖ-Chef einen guten Job gemacht hat. Da hat es eine Rolle gespielt, dass Sebastian Kurz, der zwar schon sieben oder acht Jahre in der Bundesregierung war, das aber sehr gut verborgen hat, gekommen ist und die Leute gesagt haben: Schauen wir uns an, was der Junge macht. Wenn nichts Substanzielles geboten wird, ist der Lack bald ab. Jung ist man leider nicht ewig.

Wie lange kann so etwas gut gehen, bis der „Lack ab ist“?

Häupl: Es kann so lange funktionieren, solange der Schein aufrechterhalten wird. Wenn der Schein aber nicht zum Sein wird, glaubt ihnen das kein Mensch mehr. Das ist jetzt schon bei den Freiheitlichen zu sehen, die den sozial Schwächeren alles Mögliche versprochen haben. Jetzt passiert das Gegenteil davon. Ob das die Notstandshilfe, die bedarfsorientierte Mindestsicherung oder die Mindestpension ist. Aber ich bin nicht der politische Nachhilfegeber für die derzeitige Bundesregierung und schon gar nicht für die FPÖ. Ich habe auch nichts dagegen, wenn die ÖVP die FPÖ zerstört. Das ist ihnen ja schon einmal fast gelungen.

Sie sagten einmal, die SPÖ sei nicht geschaffen für die Opposition. Nun ist sie in Opposition. Wie kann das eine Chance sein?

Häupl: Das haben wir schon mal trainiert. Ich war schon Bürgermeister bei der ersten schwarz-blauen Bundesregierung. Jetzt wiederholt sich die Geschichte, aber ich hoffe, als Komödie, denn das erste Mal war es ja eine Tragödie, vor allem auch für die FPÖ. Momentan ist die negative Verantwortungszuordnung – wer ist schuld an den verschiedenen Dingen – sehr einseitig. Da zahlt die FPÖ die gesamte Zeche. Jemand wie Beate Hartinger-Klein ist für ein politisches Kabarett mehr geeignet als für ein Ministeramt. Das soll aber jemandem wie mir recht sein. Wenn sich das fortsetzt, dann glaube ich, dass der nächste Bundeskanzler wieder Christian Kern heißt.

Waren die Erwartungen an Christian Kern zu hoch? Sie waren 2016 ja für Gerhard Zeiler als neuen SPÖ-Chef.

Häupl: Das ist ein hartnäckiges Gerücht, das durch ständige Wiederholung nicht wahrer wird. Wiewohl ich mit Gerhard Zeiler seit Jahrzehnten eng befreundet bin, war es trotzdem nicht mein Job, einen Kandidaten – und es gab zwei von Format und Qualität – durchzudrücken. Die größtmögliche Zustimmung in der Partei hatte Christian Kern. Ich glaube, er hat einen guten Job als Kanzler gemacht und macht jetzt einen guten Job als Oppositionsführer. Dass er da im Ton etwas stärker in die Saiten greift, kann man ihm nicht verübeln.

Manche finden, er sei zu wenig Teamplayer.

Häupl: Diese These würde ich nicht unterschreiben. Er hat genauso seine Vertrauten. Manchmal würde ich sogar fast sagen zu viele. Teamarbeit erlernt man bei uns von politischen Kindesbeinen an. Da sehe ich bei ihm kein Defizit.

Das heißt, die SPÖ kann in der Opposition locker zuschauen, was die Bundesregierung so macht?

Häupl: Man muss immer wieder darauf hinweisen, was passiert. Wenn die Gesundheitsministerin damit droht, die AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) aufzulösen, dann muss man das von Seiten der Opposition – das ist ja eigentlich nur die SPÖ – kampagnisieren. Oder wenn sich ÖVP und FPÖ aufführen wie zuletzt im Gemeinderat, was das mit der Moschee, in der Kinder Kriegsszenen nachstellen mussten, für ein Skandal ist: Ja, das ist ein unglaublicher Skandal. Aber warum hat das Kultusamt, das beim Unterrichtsministerium angesiedelt ist, respektive beim Integrationsminister, das nicht aufgelöst? Ich bin selbstverständlich dafür, diese Schule zu schließen, aber das muss der Bund machen.

Hintergrund der angedrohten Auflösung der AUVA ist die Reform der Sozialversicherung. In diesem Zusammenhang gibt es seitens der Regierung Privilegien-Vorwürfe. Zu Recht?

Häupl: Das ist Donald-Trump-Stil. Dass eine österreichische Bundesregierung es notwendig hat, solche Dinge zu machen, ist einfach abartig. Momentan sehe ich keine sachlichen Ansätze, außer, dass man die Selbstverwaltung zerstören will. Aber da sind sich die Sozialpartner, auch die Wirtschaftskammer, einig, dass das der falsche Zugang ist. Und weil offensichtlich die ÖVP unter Druck gekommen ist, hat man auf Fake News zurückgegriffen.

Zur Moschee: Hat die Wiener SPÖ zu lange zugeschaut?

Häupl: Halt, stopp! Ich lasse mir nicht Sachen in die Schuhe schieben, für die ich keine Verantwortung habe. Die Leute, die mehr Kontrollen fordern, haben diese Aufgabe offensichtlich nicht wahrgenommen. Und mit Verlaub: Das sind halt die Schwarzen.

Wer ist nun der Hauptgegner der SPÖ? Die ÖVP mit ihrem „neuen Stil“ oder doch die FPÖ?

Häupl: Ich habe einen Feind bei all jenen politischen Kräften, die die Gesellschaft spalten. Durch Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie, Antisemitismus. Ich kenne viele ÖVPler, die die christliche Soziallehre ernst nehmen und echte Bündnispartner sind. Neoliberale ÖVPler sind weniger meine Freunde. Ein Großteil der FPÖler lebt nur von Hass und Hetze. Aber es geht nicht um Sympathien, es geht um Inhalte.

Ist die Abgrenzung von der FPÖ noch eine Chance, um Wahlen zu gewinnen? Nimmt man sich damit nicht eine Option?

Häupl: In Wien haben wir die Möglichkeit, dass man mit drei anderen Parteien Koalitionen eingehen kann. Ich hoffe, mein Nachfolger bekommt diese Optionen auch. Zum Zweiten kann ich nur Martin Luther zitieren: „Hier stehe ich nun und kann nicht anders.“ Ich glaube, dass die Wiener SPÖ auch in Zukunft gut beraten sein wird, auf dieses ganz genuine Asset der Sozialdemokraten, nämlich die soziale Frage, zu schauen und die Finger von den Arbeitnehmerverrätern von der FPÖ zu lassen.

Wann können wir Ihre Memoiren lesen?

Häupl: Ich habe von einem renommierten Verlag ein Angebot bekommen. Aber das, was jetzt die Leute lesen wollen, das kann ich nicht schreiben. Und das, was ich schreiben kann, wollen die Leute nicht lesen.

Interview von Cornelia Ritzer und Carmen Baumgartner-Pötz