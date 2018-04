Wien – Die Zeit der Sozialpartner in der Rolle einer Nebenregierung sei vorbei. In Ansätzen wurde schon am Beginn von Schwarz-Blau 1 versucht, den Einfluss der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände zurückzudrängen. Letzten Endes blieb es aber nur beim Versuch. Schon ÖVP-Klubobmann August Wöginger erklärte in der Vorwoche: „Die Zeiten der Nebenregierung sind vorbei.“

Gestern nützte Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) seinen Auftritt in der Pressestunde, um nachzulegen. Den Sozialpartnern gestand er zwar weiterhin eine wichtige Rolle zu, aber sie könnten keine Parallelregierung sein. „Die Regierung ist dazu da, zu regieren. Die Entscheidungen hat aber die Politik zu treffen.“ Unter der häufig zerstrittenen rot-schwarzen Regierung hätten die Sozialpartner eine „sehr wichtige ausgleichende Rolle“ gehabt. Jetzt, mit der eng zusammenarbeitenden schwarz-blauen Koalition, sei es ihre Aufgabe, die Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu vertreten „in enger Kooperation mit der Bundesregierung“.

Hofer dementiert zudem, dass er durch Umbesetzungen in den Aufsichtsräten von ÖBB und Asfinag eine politische Umfärbung der beiden Staatsunternehmen vorgenommen habe. Der ÖBB-Vorstand werde von Andreas Matthä geleitet, der sein Vertrauen habe.

Der so genannte „Luft-Hunderter“, also die Herabsetzung des Tempos auf Autobahnen auf 100 km/h aus Gründen der Luftqualität, trifft bei Hofer auf Skepsis. Er wolle sich mit den Verantwortlichen der Länder die Maßnahmen anschauen. „Wir bauen nicht um viel Geld neue Autobahnen, dass man dann dort langsamer fährt als auf der Landesstraße“, meinte der Verkehrsminister. Gegenüber den Tiroler Verkehrsmaßnahmen äußerte Hofer zuletzt Verständnis. (misp)