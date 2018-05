Von Michael Sprenger

Wien – Der Ton wird rauer. Wenn heute wieder Zehntausende Sozialdemokraten von den Wiener Bezirken aus in Richtung Wiener Rathaus zur traditionellen Schlusskundgebung marschieren, wird auf Transparenten, in Sprechchören und in den Schlussreden der Partei- und Gewerkschaftsspitze die Politik der schwarz-blauen Bundesregierung als Feindbild herhalten.

Aus Sicht des Chefs der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG), Wolfgang Katzian, droht das Gesundheits- und Sozialsystem an die Wand gefahren zu werden. Die neue Arbeiterkammer-Präsidentin Renat­e Anderl warnt vor dem 12-Stunden-Tag und der Abschaffung der Notstandshilfe.

Die Liste der Regierungsideen, die sich nachteilig für Arbeitnehmer auswirkten, lasse sich mit der Deckelung von Strafen für Sozialbetrug und mit der Streichung des Jugendvertrauensrats als wichtiges Sprachrohr für Lehrlinge ergänzen, so Katzian, der auch kritisiert, dass ORF-Journalisten mit Einmischungen in ihre Berichterstattung konfrontiert seien.

„Die Regierung hat nun zum Generalangriff auf die Institutionen der Arbeitnehmer angesetzt und ermöglicht es so, dass die Großspender ihre Ernte einfahren können. Jetzt ist gemeinsamer Widerstand angesagt“, erklärt im Vorfeld zum „Tag der Arbeit“ der Wiener FSG-Vorsitzende Christian Meidlinger. „Effizienzsteigerung und Sparen im System nennt die Regierung ihre Politik. Tatsächlich will sie bei den Menschen sparen und ihre Vertretung schwächen. Das werden wir uns nicht gefallen lassen“, sagte Meidlinger.

Die Arbeitszeit solle noch flexibler werden, ärgert sich die neue Chefin der Arbeiterkammer: „Das fordern Industrie und Teile der Wirtschaft und die Regierung springt.“ Dafür gebe es möglicherweise keine oder seltener Zuschläge für Mehr- und Überstunden, die angesparte Zeit könne man sich irgendwann nehmen – wenn es dem Unternehmen passt und nicht dann, wenn man sich erschöpft fühle oder einmal mehr Zeit für sich, die Familie, Freunde oder für Fortbildung brauche, kritisiert Anderl.

SPÖ-Vorsitzender Christian Kern will in seiner Rede vor dem Rathaus „eine klare Perspektive zeichnen, wofür Sozialdemokraten stehen und wie die politische Alternative der Sozialdemokratie für eine gerechtere und ausgeglichenere Welt aussieht“.

Mit Spannung wird auch die heutige Rede des neuen Wiener SPÖ-Chefs und künftigen Bürgermeisters Michael Ludwi­g erwartet. Ludwig wird den Reigen der Reden auf dem Rathausplatz eröffnen – Michael Häupl ist als Letzter an der Reihe, um sich unter Applaus von den Genossen zu verabschieden.

Doch welche Reaktionen wird die Rede Ludwigs auslösen? Schon öfters hatte die SPÖ-Basis am 1. Mai gezeigt, wie zufrieden oder eben unzufrieden sie mit der aktuellen Führungsriege der Partei war. Zuletzt wurde Werner Faymann beim Hochamt der Sozialdemokraten ausgepfiffen.

Ludwig wird zum rechten Flügel der Partei dazugerechnet. Die Genossen erwarten von ihm, dass er heute auch klare Hinweise über seinen künftigen Kurs gibt.

Häupl übergibt Ludwig Ende Mai eine rot-grüne Stadtregierung.