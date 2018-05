Wien – Der Maiaufmarsch der SPÖ in Wien ist am Dienstag ganz im Zeichen der Kritik an der Bundesregierung gestanden. Die Vertreter der Parteispitze ließen in ihren Reden kein gutes Haar an Vorhaben wie dem 12-Stunden-Tag oder den AUVA-Einsparungsplänen. Jubel und Applaus setzte es aber nicht nur für die Angriffe in Richtung Bund sondern auch für den Abschiedsauftritt von Michael Häupl.

Der SPÖ-Vorsitzende Christian Kern – vor einem Jahr als Kanzler, jetzt als Oppositionsführer am Rednerpult – hatte auch Dank für die Bundesregierung übrig, und zwar für die „Rekordbeteiligung“ beim Maiaufmarsch. 120.000 Menschen (laut SPÖ) lauschten bei sonnigem Frühlingswetter den Reden der Parteispitze. Kern wetterte gegen „Geschenke an Großkonzerne“, höhere Strafen für das Schulschwänzen als für Großsozialbetrug, die Bedrohung von Journalisten oder antisemitische Angriffe wie jenen der FPÖ auf US-Großinvestor George Soros.

Ludwig: „Lasst unser Wien in Ruhe“

Seine Premiere am 1. Mai erlebte anschließend der neue Vorsitzende der Wiener SPÖ, Michael Ludwig, der im Jänner zum Häupl-Nachfolger gekürt worden war und diesen Ende Mai auch als Stadtoberhaupt beerben wird. „Das erfüllt mich mit großen Emotionen, hier vor euch zu stehen, und auch mit Stolz“, sagte der Noch-Wohnbaustadtrat bei seinem Auftritt vor den Kundgebungsteilnehmern.

Auch er konstatierte: „Es braucht mehr Sozialdemokratie und mehr gelebte Solidarität.“ Denn es stünden wohl Zeiten bevor, wo man enger zusammenrücken müsse. Man werde jedenfalls an der Seite der Arbeitnehmer stehen, wenn es gelte, deren Interessen zu vertreten. Zudem versprach er, sich dafür einzusetzen, dass Wien Wien bleibt. Der „besondere Flair“ der Stadt dürfe nicht verloren gehen.

„Unsere Stadt soll die lebenswerteste Metropole bleiben“, befand der künftige Bürgermeister. Dazu müsse man auch „Hinschauen, wo der Schuh drückt“. Gleichzeitig sei der Ausgleich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nötiger denn je: „Das fördert den gemeinsamen Wohlstand. Die Sozialpartnerschaft hat sich bewährt.“ Die Bundesregierung fördere nun jedoch die Interessen der Mächtigen und der Spender.

„Wir werden uns wehren, wenn es gegen die Interessen der Wiener Bevölkerung geht“, beteuerte Ludwig: „Lasst unser Wien in Ruhe.“ Eine klare Absage erteilte er etwa dem 12-Stunden-Tag – da es die Sozialdemokratie gewesen sei, die den 8-Stunden-Tag gefordert und durchgesetzt habe. Und er garantierte der AUVA: „Wir stehen an eurer Seite, wenn es darum geht, die Allgemeine Unfallversicherugnsanstalt zu verteidigen.“ „Wir sind jene, die Brücken bauen“, beteuerte der Wiener SPÖ-Chef.

Häupl will kein „Balkonmuppet“ sein

Abschlussredner Michael Häupl wurde vom SPÖ-Vorsitzenden Christian Kern folgendermaßen angekündigt: „Du bis eine Legende und zwar schon zu Lebzeiten.“ Der Angesprochene bedankte sich für die Huldigung, wobei er befand: „Ich habe mir gedacht, ich stehe jetzt knapp vor der sozialdemokratischen Seligsprechung.“ Die allgemeine politische Situation beschrieb er so: „Es weht ein sehr kalter Wind.“ Die Sozialdemokratie sei hingegen jene Partei, die nicht spalte, sondern die Gesellschaft zusammenhalte. Sie stünde für ein Miteinander und für Solidarität.

Er selbst übergebe in drei Wochen die Funktion des Wiener Bürgermeisters an Michael Ludwig. „Und das ist gut so“, versicherte Häupl: „Aber liebe Freunde, ich verabschiede mich nicht.“ Er werde zwar ganz sicher nicht den „Balkonmuppet“ spielen und seinem Nachfolger pausenlos Ratschläge erteilen – sich aber weiterhin Tag und Nacht für seine Prinzipien einsetzen, versprach er: „Ich werde nicht unkritisch.“

Mit den Worten „Ihr, liebe Freunde, seid in meinem Herzen. Freundschaft!“ beschloss Häupl seine finale Maiaufmarschrede. Der lang anhaltende Applaus gipfelte schließlich in einem Chor aus „Zugabe“-Rufen. Der Wiener Bürgermeister schritt daraufhin tatsächlich noch einmal zum Mikrofon – wenn auch nur, um seinen Fans mitzuteilen, dass es keine solche geben werde. (APA, TT.com)