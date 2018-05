Wien – Die große Schulreform ist es nicht, denn das österreichische Bildungssystem sei generell gut aufgestellt, befindet ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann. „Abbruch und Neubau kommen für mich nicht infrage, Sanierung und Modernisierung in ausgewählten Bereichen sehr wohl.“ Was er damit meint, hat der Ressortchef nun grob in einem „Pädagogik-Paket“ dargelegt.

So soll die Einschreibung in die Volksschule österreichweit standardisiert werden. Derzeit wird die Schulreife je nach Bundesland sehr unterschiedlich attestiert: In der Steiermark kommen etwa nur ein Prozent der Kinder wegen mangelnder Schulreife in ein­e Vorschulklasse, in Tirol sind es 15 Prozent.

An den Vorgaben für den Übergang von der Volksschule in die Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) will Faßmann nichts ändern. Weiterhin bleiben die Volksschulnoten entscheidend. Allerdings soll es in der dritten Schulstufe verbindlich „Talente-Checks“ geben, deren Ergebnisse mit den Eltern erörtert werden – als „Unterstützung“ für die weitere Wahl des Bildungswegs. Gleiches ist dann für die siebente Schulstufe vorgesehen.

In der Neuen Mittelschule (NMS) soll die derzeit siebenteilige Notenskala auf möglicherweise zwei Beurteilungsniveaus mit je fünfteiligen Notenskalen ab der siebenten Schulstufe geändert werden. Außerdem sollen ebenfalls ab der siebenten Schulstufe in Deutsch, Mathe und der ersten lebenden Fremdsprache „Entwicklungsgruppen“ eingerichtet werden können. Durchgängige Leistungsgruppen soll es aber nicht geben, der Wechsel von einer Gruppe in die andere sehr leicht möglich sein.

Lediglich in diesem Schuljahr weiter fix verteilt werden die sechs meist für Teamteaching verwendeten Zusatzstunden in der NMS. Ab 2019/20 ist dies aber nicht mehr in Stein gemeißelt, sagt Faßmann. Künftig soll es ein „geringeres Ausmaß an Gießkannenförderung geben“. Hier sieht er auch eine Umverteilung innerhalb der Länder gefordert: „Es kann nicht immer nur Geld vom Bund geben.“

Einen „breiten Diskussionsprozess“ soll es zum Thema Notengebung vor allem in der Volksschule geben – für Faßmann ein „heikles Kapitel“. Beim Streitpunkt Ziffernnoten versus verbale Beurteilung soll „das Beste aus beiden Welten“ vereint werden, skizziert Klemens Riegler, Projektleiter im Ministerium, das Vorhaben. Am Ende stehen könnte eine „Aufwertung der numerischen Beurteilung bei gleichzeitiger Beibehaltung der verbalen“.

Schließlich sollen auch die Lehrpläne überarbeitet und mit neuen Inhalten befüllt werden. Vielfach würden diese nicht mehr dem aktuellen Stand der Fachdisziplin bzw. Didaktik entsprechen.

Präzisiert soll das „Pädagogik-Paket“ in den kommenden Monaten werden. Geht alles nach Plan, soll der Großteil der Maßnahmen ab dem Schuljahr 2019/20 gelten.

Lehrergewerkschafter Paul Kimberger missfällt die Vorgangsweise der Regierung. „Ich halte es für klug, dass man von einer populistischen Ankündigungspolitik weggeht, die Dinge also zuerst verhandelt und dann präsentiert.“ Es gebe nichts Konkretes – es gebe keine Gesetzesentwürfe und keine Vorschläge, moniert Kimberger gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

„Das, was wir jetzt am Tisch haben, sind wieder mal lauter Überschriften, die sehr schwer zu beurteilen sind. Mein Stil ist es, die Dinge am Verhandlungstisch zu klären und keine Verhandlungen in der Öffentlichkeit zu führen.“ (sas)