Von Karin Leitner

Wien – „Der Bundeskanzler hat das zur Kenntnis genommen. Er hätte natürlich gerne Schwarz-Blau gehabt, aber er hat uns nicht reingeredet“, sagt der Salzburger ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Er versucht, mit Grünen und Pinken eine Koalition zustande zu bringen. Gestern – an seinem 62. Geburtstag – ist erstmals verhandelt worden. Bis zum 27. Mai soll diese Koalition stehen. Nach der Wahl 2013 hat Haslauer mit den Grünen und dem Team Stronach regiert, zuletzt nur noch mit der Öko-Partei.

Er entscheidet sich erneut für einen Dreierbund, obwohl er sowohl mit der SPÖ als auch mit der FPÖ eine Mandatsmehrheit hätte – und die Blauen bei der Landtagswahl am 22. April zugelegt, die Grünen viel verloren haben. „Wir haben uns entschlossen, eine politische Allianz der Mitte zu schmieden“, befindet Haslauer, der mit seiner ÖVP dazugewonnen, 38 Prozent eingefahren hat. „Es ist nicht der einfachere Weg, aber ich glaube, es ist der richtige Weg.“ Haslauer beansprucht fünf der sieben Regierungssitze für die ÖVP; das ist einer mehr, als diese bisher gehabt hat. Grüne und NEOS würden je einen Landesrat stellen – was dem Kräfteverhältnis nach der Wahl entspricht.

Haslauer ist nicht der einzige ÖVP-Landeshauptmann, der sich in diesem Jahr gegen ein Bündnis mit den Blauen entschieden hat, obwohl ein solches rechnerisch möglich ist. Auch der Tiroler Günther Platter hat das nach der Wahl am 25. Februar gemacht. Er koaliert wieder mit den Grünen. Wie in Salzburg haben diese Zuspruch eingebüßt (wenngleich in Tirol viel weniger), die FPÖ hat mehr, als sie vor fünf Jahren gehabt hat.

Nur in Niederösterreich, wo die ÖVP mit Johanna Mikl-Leitner ebenfalls den Landeshauptmann stellt, sind die Freiheitlichen seit der Wahl am 28. Jänner mit von der Machtpartie. Dort sitzen Rote und Blaue wegen des Proporzsystems automatisch in der Landesregierung.

Was sagt Marlene Svazek, die FPÖ-Chefin von Salzburg, dazu, dass ihre Partei in diesem Bundesland in Opposition bleiben muss? Der Landeshauptmann wolle wohl keinen starken Partner. Und: „Der Wählerwille wird mit der Neuauflage unter NEOS-Beteiligung leider nicht ernst genommen.“ Haslauer lasse sich auf ein Wagnis ein, stoße die Mehrheit der eigenen Wähler vor den Kopf. „Auch aus der ÖVP heraus war die Stimme für eine schwarz-blaue Reformregierung in Salzburg laut zu hören. Von ÖVP-Granden, die die Grünen partout nicht mehr in der Regierung haben wollten, hätte ich mir mehr Rückgrat bei der Entscheidung im ÖVP-Vorstand erwartet.“

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky kritisiert Haslauer ebenfalls: „Es ist bedauerlich und auch für die Entwicklung in Salzburg nicht gut, wenn die ÖVP den Weg der positiven Reform-Allianz auf Bundesebene nicht im Land umlegen möchte – und eine linke Dreier-Koalition anstrebt.“ Er hoffe, „dass die ÖVP noch den richtigen Pfad einer bürgerlich-freiheitlichen Koalition einschlägt“.

Wie bewertet Sebastian Kurz Haslauers Handeln? Von der TT dazu befragt, heißt es im Kanzleramt: „Im Bund haben wir Türkis-Blau, die Länder entscheiden über ihre Koalition selbst.