Ende Juni will Strolz die Parteispitze abgeben. Im Herbst will er schließlich auch als Klubobmann und Nationalratsabgeordneter zurücktreten.

Mit der Salzburg-Wahl vor zwei Wochen sei die "Pionierphase" der NEOS zu einem "erfolgreichen Abschluss" gekommen, so Strolz. Alles, was man jetzt mache, mache man nicht zum ersten Mal.

Wien — NEOS-Chef Matthias Strolz zieht sich überraschend von der Spitze der Oppositionspartei zurück. In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz kündigte der mit den Tränen kämpfende Parteigründer Montagmittag an: "Heute ist der Tag, an dem ich die schrittweise, geordnete Übergabe meiner Verantwortungen einleite". Damit sei der Auftrag für eine nächste Wachstumsphase verbunden.

Laut Standard soll Strolz den Parteivorstand am Sonntagabend über seinen Rücktritt informiert haben. Demnach soll die Wiener Parteichefin und bisher Strolz' Stellvertreterin Beate Meinl-Reisinger interimistisch übernehmen.



Strolz hatte die NEOS im Oktober 2012 gegründet und im Jahr darauf in den Nationalrat geführt. Voriges Jahr zogen die NEOS zum zweiten Mal ins Parlament ein. Der Rückzug kam auch deshalb überraschend, weil die NEOS heuer in drei von vier Landtagswahlen erfolgreich waren und in Salzburg sogar vor dem Einzug in die Landesregierung stehen. (TT.com)