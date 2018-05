Wien – „Der Rückkehr in das Parlament steht jetzt nichts mehr im Weg. Ich habe mein Vertrauen in den Rechtsstaat wiedergewonnen“, befindet Peter Pilz gegenüber der Tiroler Tageszeitung. „Ich gehe fest davon aus, dass ich noch vor der Sommerpause meine Tätigkeit im Parlament wieder aufnehme.“

Womit Pilz gerechnet hat, ist nun geschehen: Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat das Verfahren gegen den Listengründer eingestellt. Ermittelt wurde unter anderem wegen des Vorhalts der sexuellen Belästigung am Rande des Forum Alpbach und wegen Vorfällen zum Nachteil einer Mitarbeiterin des Parlamentsklubs der Grünen. Sowohl diese Frau, die Pilz verbale und körperliche Belästigung vorgeworfen hatte, als auch die Mitarbeiterin der Europäischen Volkspartei, die der damalige Grün-Abgeordnete in Alpbach begrapscht haben soll, hätten die Anklagebehörde zur Strafverfolgung nicht ermächtigt, lässt die Staatsanwaltschaft wissen. Bei letzterem Fall wäre überdies „eine allenfalls stattgefundene sexuelle Belästigung“ verjährt.

Ob der Vorwürfe hat Pilz sein Nationalratsmandat nach der Wahl am 15. Oktober nicht angenommen. Und so ist Martha Bißmann nachgerückt. Will Pilz in das Hohe Haus, muss einer seiner Klubkollegen auf den gutdotierten Parlamentssitz verzichten. Schon Mitte Jänner haben sich alle acht Listenabgeordneten dafür ausgesprochen, dass Pilz zurückkommt. Mittlerweile ließen einige wissen, dass sie ihr Mandat behalten werden. Peter Kolba legt zwar die Fraktionsführung Ende des Monats aus gesundheitlichen Gründen zurück, das Nationalratsticket behält er. Alfred Noll, Wolfgang Zinggl und Bruno Rossmann möchten davon ebenfalls nicht lassen. Bißmann hat kürzlich kundgetan: Auch wenn sie viele Pilz-Fans als Platzhalterin sehen – „das war so nie ausgemacht“. Gestern sagte keiner von Pilz’ Gesinnungsfreuden etwas zur Causa. Heute gibt es dazu eine Pressekonferenz.

Pilz will jedenfalls wieder in U-Ausschüssen mitmischen: in jenem zu den Eurofightern und dem zur Verfassungsschutz-Affäre. Für den Jet-Ausschuss war seine Parteifreundin Daniela Holzinger vorgesehen. (misp, kale)