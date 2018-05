Von Karin Leitner

Wien – „Der Rückkehr in das Parlament steht jetzt nichts mehr im Weg. Ich gehe fest davon aus, dass ich noch vor der Sommerpause meine Tätigkeit im Parlament wieder aufnehme.“ Das hat Peter Pilz am Dienstag gegenüber der Tiroler Tageszeitung gesagt, nachdem die Innsbrucker Staatsanwaltschaft kundgetan hatte, dass die Ermittlungen gegen ihn wegen des Vorhalts der sexuellen Belästigung eingestellt sind.

Vorschnell war der Listengründer mit seinem Polit-Comeback-Befund. Es steht ihm nämlich etwas im Weg: Nicht mehr die Justiz, nicht Polit-Widersacher oder andere äußerliche Hürden. Die Gesinnungsfreunde des ehemaligen Grünen sind es.

Pilz hat ob der Vorwürfe sein Nationalratsmandat nach der Wahl im Herbst nicht angenommen. Und so ist Martha Bißmann nach- und in das Hohe Haus eingerückt.

Damit Pilz das nun auch tun kann, muss einer der acht Parlamentarier seiner Liste auf seinen Sitz verzichten. Das will aber niemand von ihnen – obwohl alle beteuern, Pilz wieder in den Reihen haben zu wollen. Im Jänner hat es dahingehend sogar einen Beschluss gegeben; damals haben alle Fraktionsmitglieder dafür gestimmt, den Partei-Initiator zurückzuholen. Daniela Holzinger twitterte kürzlich: „Peter Pilz wurde vor allem deshalb gewählt, um sein Talent als Aufdecker der Nation einzubringen und der Regierung auf die Finger zu hauen.“ Nun gilt wohl das Floriani-Prinzip.

Für gestern Vormittag hatten die Pilzianer eine Pressekonferenz avisiert – zu Personalia. Es geht nicht nur um ein Mandat für Pilz, sondern auch darum, wer Peter Kolba als Klubobmann beerbt. Dieser will diesen Job aus gesundheitlichen Gründen – er hat eine neurologische Krankheit – nicht mehr haben; im Nationalrat bleiben möchte Kolba schon.

Nichts ist es geworden mit derlei News zum vorgesehenen Zeitpunkt. Am Nachmittag oder am Abend werde es so weit sein, hieß es zu Mittag. Das war es auch da nicht. Am Nachmittag ließ Kolba wissen, dass intern „noch einige Tage“ beraten werde – weil „ein großes Paket geschnürt“ werde, das „Entscheidungen zum Klub, der Partei und der Parteiakademie“ beinhalte. Im Klartext: Nach wie vor will kein Abgeordneter das zu Pilz’ Gunsten fortan nicht mehr sein. Keiner will auf Einfluss und Geld verzichten.