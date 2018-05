Von Michael Sprenger

Wien – „Es war ein ganz normaler Bürotag. Nach einer längeren Abwesenheit ging es vor allem darum, dass sich Direktor Peter Gridling über die aktuelle Themenlage informierte und orientierte. Immerhin warten im Vorfeld der Ratspräsidentschaft wichtige Aufgaben auf das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.“ So schilderte der Sprecher des Innenministeriums die Rückkehr des BVT-Direktors an seinen Arbeitsplatz. Gridling war in Folge von Ermittlungen über Ungereimtheiten im BVT, unter anderem wegen angeblich nicht oder unvollständig erfolgter Aktenvernichtung, vom Innenministerium suspendiert worden. Der Antrag dazu kam von der Generaldirektorin für Öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis. Das Bundesverwaltungsgericht hat Gridlings Suspendierung am Dienstag aufgehoben.

Aus dem Innenministerium wurde zudem versichert, dass nicht daran gedacht sei, Gridling zu versetzen. Noch diese Woche soll ein Gespräch zwischen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl und dem Chef des Bundesamts stattfinden.

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache stellt sich derweil in der BVT-Affäre neuerlich hinter Kickl. „Der Innenminister hat da überhaupt keinen Fehler gemacht.“ Kickl musste ja wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs gegen Gridling „tätig werden“, so Strache weiter. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die Suspendierung aufzuheben, „ist zu respektieren“, ergänzte Strache.

Kanzleramtsminister und ÖVP-Regierungskoordinator Gernot Blümel geht davon aus, dass Gridling wieder dauerhaft als BVT-Chef ins Amt zurückkehren wird.