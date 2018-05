Von Cornelia Ritzer

Wien – „Es ist gelungen“, verkündete Sozial- und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) nach dem Ministerrat. Die ÖVP-FPÖ-Regierung hat damit die Reform des Sozialversicherungssystems, die Fusionierung der derzeit 21 Träger auf maximal fünf, auf den Weg gebracht. Bis Juli soll der Begutachtungsentwurf ausgearbeitet werden, bis dahin und noch darüber hinaus werden „mit allen Systempartnern“ Gespräche geführt, kündigte die Ressortchefin an. Die geplanten Einschnitte sollen jedoch die Funktionäre, nicht die Versicherten treffen: Statt neun Landeskassen gibt es nur noch eine Stelle mit Budget- und Personalhoheit, die Verwaltungsgremien werden von 90 auf 30 und die Zahl der Generaldirektoren von 21 auf maximal fünf gekürzt.

Dass es Gesprächsbedarf von mehreren Seiten gibt, war seit Bekanntwerden der Eckpunkte der Organisationsreform klar. Heftige Kritik an den Plänen kommt von der Gewerkschaft (siehe unten). Aber auch der Rechnungshof hat Zweifel daran angemeldet, dass durch die neuen Strukturen eine Milliarde Euro – die von der Regierung angekündigte „Gesundheitsmilliarde“ – eingespart werden könne. Eine Milliarde sei zwar „eine magische Zahl“, Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker zeigte sich aber skeptisch, dass das Einsparungsvolumen erreicht werden könne. Im ORF-Report erklärte sie, dass der Verwaltungsaufwand in der gesamten Sozialversicherung bloß bei 750 Mio. liege. Die Zahlen der Regierung sind laut RH-Präsidentin Kraker daher „nur schwer zu glauben“.

Doch wie setzt sich die „Gesundheitsmilliarde“ der Regierung konkret zusammen? Darauf gab es – wie schon bei der Präsentation der Reform am Dienstag – auch gestern keine allzu konkreten Antworten. 250 Mio. Euro pro Jahr seien laut Ministerin Hartinger-Klein dadurch zu holen, dass nur jede zweite etwa durch Pensionierungen frei gewordene Stelle in den Kassen nachbesetzt werde. Insgesamt gibt es derzeit 19.000 Stellen. Auch die Optimierung der IT-Struktur soll 50 Millionen jährlich bringen. Derzeit „leiste“ sich die Sozialversicherung fünf Rechenzentren, so ein Seitenhieb der Ministerin. Auch werde man durch „Rationalisierungen im Backoffice-Bereich“ einsparen können. Und schließlich werde es ab dem 1. Quartal 2019 um 80 Prozent weniger Funktionäre in den Krankenkassen geben. Statt über 2000 Funktionären seien künftig nur noch rund 400 im Einsatz, heißt es im Papier. Das bringe „mehr Effizienz durch eine „schlankere Struktur“. Hartinger-Klein ist sicher: „Diese Einsparungen sind möglich.“

Abwartend zeigt sich der Hauptverband der Sozialversicherungsträger. „Wir haben nur 1000 und nicht 2000 Funktionäre“, korrigierte Hauptverbandschef Alexander Biach gegenüber der TT die Regierungsspitze. In der Generalversammlung gebe es 780 Funktionen, und 175 Funktionen in der Kontrollversammlung. Das macht eine Summe von 955 Funktionen. Bezahlte Posten in den Sozialversicherungen gibt es 184. Die Differenz kann man sich beim Hauptverband nur dadurch erklären, dass jeder Träger außerdem Pensionistenbeiräte hat, welche die Interessen von älteren oder chronisch kranken Versicherten vertreten. Deren Mitglieder werden etwa vom Zivilinvalidenverband, vom Seniorenbund und Pensionistenverband entsendet. Sie arbeiten jedoch ehrenamtlich. Eine Einsparung trage also nichts zur „Gesundheitsmilliarde“ bei.

Als große Herausforderung ortet der Hauptverband jedoch die angekündigte Leistungsharmonisierung, die im Zuge der Reform endlich geschafft werden soll. Vieles wurde bereits harmonisiert – doch mit Physiotherapie, Psychotherapie, Logopädie sowie Zahnersatz sind noch „große Brocken“ offen, heißt es aus dem Hauptverband: „Das muss erst verhandelt werden.“ Der springende Punkt sei hier die Vorgabe der Regierung, auf welchem Niveau die Leistungen angeglichen werden. Diese fehlt nämlich noch. Entscheidet man sich für eine Anhebung der Leistungen auf das höhere – weil durch Selbstbehalte gesicherte – Niveau der Beamtenversicherung BVA, könnte das teuer werden: Die Schätzungen der Kosten geht bis zu 2 Milliarden Euro.