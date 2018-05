Von Serdar Sahin

Wien – Die von der Regierung geplante Strafrechtsreform – zumindest Teile davon – stößt auf Kritik. Konkret geht es um den so genannten Terrorismusparagrafen 278c. Dort wird aufgezählt, was terroristische Straftaten sind: Dazu gehören unter anderem Mord, Körperverletzung, schwere Nötigung und schwere Sachbeschädigung, wenn dadurch etwa das öffentliche Leben anhaltend gestört werden sollte. Dies muss mit dem Vorsatz passieren, dass jemand dabei die Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einschüchtern oder die Grundstrukturen eines Staates erschüttern oder zerstören will.

Eine Ausnahme wird unter Absatz 3 des besagten Paragrafen gelistet: „Die Tat gilt nicht als terroristische Straftat, wenn sie auf die Herstellung oder Wiederherstellung demokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse oder die Ausübung oder Wahrung von Menschenrechten ausgerichtet ist.“ Die Regierung will diesen Passus streichen. Laut dem ÖVP-geführten Justizministerium sei das nötig, damit eine EU-Richtlinie zu Terrorismus umgesetzt werden kann, wonach „Freiheitskämpfer“ nicht mehr anders behandelt werden dürfen. Kritiker warnen vor Willkür.

Frank Höpfel, Strafrechtsprofessor an der Uni Wien, hat keine Bedenken, wenn der Abschnitt wegfällt, sieht aber eine Verschärfung des Strafrechts. In derselben EU-Richtlinie (im Artikel 23) würde der Schutz der Grundrechte extra betont – so wie das schon im EU-Vertrag festgeschrieben sei, sagt Höpfel im TT-Gespräch. „Die Grundrechte und -freiheiten sind trotz der Streichung dieses Absatzes selbstverständlich zu wahren.“ Der Begriff „Freiheitskämpfer“ sei zwar schwammig formuliert, das sei aber weltweit ein Problem.

Der Österreich-Ableger von Amnesty International sieht hingegen den Schutz von Menschenrechtlern gefährdet, wenn die Ausnahme nicht mehr gilt. Der Plan der Regierung sei „eine irritierende Symbolpolitik“, kritisiert Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty in Österreich. Die Regierung müsse „sicherstellen, dass zivilgesellschaftliches Engagement und Terrorismus nicht willkürlich in einen Topf geworfen werden“. Sie fordert deshalb eine klare Trennung.

Höpfel beruhigt: „Ich sehe die Gefahr nicht. Es geht um ziemlich gewichtige Delikte“, meint er mit Blick auf die Auflistung terroristischer Straftaten im Gesetz. Ähnlich argumentiert das Justiz­ressort. Terroristische Handlungen seien klar definiert, heißt es dort. „Da müssen heftige Delikte vorliegen, damit 278c überhaupt zur Anwendung kommt.“ Zivilgesellschaftliches Engagement bedeute nicht, die Allgemeinheit zu gefährden. Die Amnesty-Kritik sei deshalb nicht nachvollziehbar.

SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim missfällt das Vorhaben ebenso. Österreich müsse „dann auch Personen ausliefern, die gegen autoritäre Unrechtsregime kämpfen und von diesen als Terroristen verfolgt werden. Das wäre wohl sehr im Interesse von autoritären Staaten wie etwa des Erdogan-Regimes in der Türkei, das ja missliebige, regimekritische Personen schnell unter Terrorismusverdacht stellt und als solche weltweit verfolgt.“

Im Justizministerium weist man das zurück: Die Entscheidung über eine Auslieferung richte sich nach dem rechtsstaatlichen Prinzip, nämlich, ob in dem betroffenen Staat ein rechtsstaatliches Verfahren zu erwarten sei oder nicht, – das bleibe auch künftig so.