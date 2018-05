Von Karin Leitner

Wien – 20 Jahre ist es her, dass die SPÖ ihr Programm der Zeit angepasst hat. Nun tut sie das wieder. Schon Christian Kerns Vorgänger, Werner Fay-mann, hatte das vorgehabt. Josef Cap und Karl Blecha betraute er mit der inhaltlichen Renovierung der Partei. Was die beiden lieferten, missfiel Kern. Nun liegt ein Werk unter seiner Federführung vor.

Auch anderweitig wird es Neues geben. „Die Parteistruktur soll wieder raus aus dem Prozess der Selbstgenügsamkeit“, konstatiert Kern. „Demokratisiert“ werde die SPÖ; nicht mehr „Funktionärspartei“ solle sie sein. Zu diesem Behufe muss sich ein Roter fortan eine politische Funktion „verdienen“, wie es heißt. Nur insgesamt zehn Jahre darf jemand ein Mandat innehaben. Ist es länger erwünscht, muss das mit Zweidrittelmehrheit im jeweiligen Gremium gutgeheißen werden. „Saturiertheit, Bequemlichkeit im Denken“ gelte es mit diesem Modus zu verhindern, sagt Kern. Und: „Wir wollen so auch Personalentwicklung in Gang bringen.“

Ebenfalls auf der Agenda: Die SPÖ-Mitglieder sollen künftig mehr mitreden dürfen, damit mehr Macht erhalten. Ein Initiativrecht wird es geben. Zehn Prozent der Genossen sollen eine Abstimmung über politische Positionen verlangen können; detto die Direktwahl des Parteivorsitzenden. Das Ergebnis ist bindend – sofern sich mindestens 20 Prozent beteiligt haben. Zudem entscheiden die Mitglieder über etwaige Koalitionen nach einer Nationalratswahl. Auch da gilt die 20-Prozent-Beteiligungsregel. „Damit wird sichergestellt, dass die Parteiführung nicht um der Macht willen jeden Kompromiss mitträgt. Die Mitglieder sollen Korrektiv sein“, erläutert Kern.

Als weiteres Novum nennt er „Themeninitiativen, die statutarisch abgesichert sind. Sie bekommen Sitz und Stimme beim Parteitag“. Nichtmitgliedern soll möglich sein, dahingehend mitzuwerken. Zulauf Junger erhoffen sich Kern und Co. auf diese Art.

Ebenso im Statut verankert wird, „dass schlagende Burschenschafter keinen Platz in der SPÖ haben, auch andere Extremisten nicht“, etwa die als faschistisch eingestuften türkischen „Grauen Wölfe“.

Durch ist all das intern noch nicht. In der zweiten Juni-Hälfte stimmen die rund 170.000 Mitglieder darüber und über das modifizierte Parteiprogramm ab. „Eine Orientierung“ solle das sein. Beim Parteitag im Oktober wird endgültig über dies wie das gerichtet.

Gestern hat Kern im SPÖ-Vorstand den Sanktus für das 65-seitige Papier bekommen. Nicht von allen. Die Vertreter der Jugendorganisationen goutieren es nicht. Kern quittiert das sarkastisch: Man habe sich dazu entschlossen, nicht in das Programm zu schreiben, dass der Kapitalismus abgeschafft werden muss – weil das in den kommenden Jahren eher unrealistisch sei.

Vor allem auf die Themen Arbeit und Umweltschutz („Österreich soll bis 2040 CO2-frei werden“) setzen die Sozialdemokraten. Die „digitale Rendite“ müsse fair verteilt werden, befindet Kern. Die Arbeitszeit sei „deutlich“ zu reduzieren. Das dazugehörige Modell gibt es noch nicht. Eine Vier-Tage-Woche mit einem „Bildungstag“ sei denkbar. Neue Gruppen visieren Kern und die Seinen an: prekär Beschäftigte, Ein-Personen-Unternehmen, „Crowdworker“, Teilzeitbeschäftigte. Ihrer klassischen Klientel bleibt die SPÖ aber treu. Der vormalige Regierungs- und nunmehrige Chef einer Oppositionspartei beschreibt das pathetisch: „Das Herz der Sozialdemokratie schlägt nicht auf dem Ballhausplatz, sondern an den Ziegelteichen am Wienerberg.“