Wien – Die Regierung kommt am Sonntag und Montag zu einer Klausur zusammen. Es ist bereits die zweite dieser Art. Anfang des Jahres traf man sich im südsteirischen Schloss Seggau, diesmal tagen die Politiker im Hotel Schlosspark Mauerbach in Niederösterreich. Auf der Agenda stehen primär der bevorstehende EU-Ratsvorsitz und die Klimastrategie, die von der Regierung nun endgültig beschlossen wird.

Am Montag wird laut APA zudem ein heikles Thema angegangen: die Reform der Mindestsicherung. Was die Regierung in der Sache konkret plant, ist noch unbekannt. Die Stoßrichtung entspricht aber dem, was Schwarz und Blau seit Monaten trommeln: Wenn Menschen neu ins System kämen, dürften sie nicht das Gleiche erhalten wie jene, die hier seit Jahrzehnten lebten.

Angepeilt ist eine bundeseinheitliche Regelung, bei der die Länder nur noch Spielräume bei der Abgeltung der Wohnkosten haben sollen. Gesetzt wird wohl auch auf mehr Sachleistungen. Orientieren dürfte man sich am oberösterreichischen Modell. Zuvor wurde die niederösterreichische Version in Betracht gezogen, diese musste dann aber verworfen werden. Der Verfassungsgerichtshof hat sie gekippt. Eine von der Dauer des Aufenthalts in Österreich abhängige Wartefrist für die Leistung in voller Höhe und eine starre Deckelung der Bezugshöhe bei Haushalten mit mehreren Personen waren von den Höchstrichtern als unsachlich qualifiziert worden. Gerade diese Punkte wollte die Regierung aber bei ihrer Mindestsicherungsreform integrieren.

Die Regierungsspitze hatte im April einen Vorschlag bis Anfang Juni angekündigt. Damals hatten ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und sein FPÖ-Vize Heinz-Christian Strache die Landessozialreferenten düpiert, die kurz davor in Absprache mit FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein vereinbart hatten, bis Ende des ersten Halbjahres eigene Konzepte vorlegen zu wollen. (sas)