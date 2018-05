Von Floo Weißmann

St. Petersburg – Um Mitternacht schimmert noch immer eine helle Linie am Horizont, vor vier Uhr morgens kehrt Tageslicht zurück: In St. Petersburg haben die berühmten weißen Nächte begonnen, in denen die Sonne nie ganz unterzugehen scheint.

Einen Silberstreif am Horizont sieht auch die österreichische Bundesregierung. Mithilfe von Geschäften will sie die düsteren Beziehungen zwischen Europa und Russland wieder erhellen.

Zu diesem Zweck ist Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) in die frühere Zarenmetropole gereist. Am Donnerstag nahm sie teil an der 16. Tagung der Gemischten Kommission, in der österreichische Firmen und russische Partner gemeinsame Projekte besprechen.

„Wo Wirtschaftsräume gut zusammenarbeiten, kann auch leichter über andere Themen gesprochen werden. Das sehen wir als Brückenbauen“, sagte Schramböck im Gespräch mit der TT.

Immer wieder besingt sie an diesem Tag die österreichisch-russischen Beziehungen und die Rolle der Politik als Türöffner und Brückenbauer – vom Treffen mit Vizepremier Dmitri Kosak bis zur Tischrede beim Abendessen mit Unternehmern.

Österreich unterhält traditionell gute Kontakte nach Moskau und trägt die EU-Sanktionen eher widerwillig mit. Das ist der russischen Führung bekannt. „Ich möchte meinen Dank zum Ausdruck bringen für die eigenständige und ausgewogene Position Österreichs“, sagt Kosak.

Schramböck sinniert gegenüber der TT, „ dass ein schrittweiser Abbau der Sanktionen notwendig wäre, wenn Russland schrittweise Forderungen erfüllt. Es müssen sich beide Seiten bewegen, dann könnte man sich annähern.“

Die Sanktionen ahnden nicht zuletzt, dass Russland sich einen Teil eines Nachbarlandes einverleibt hat. Und niemand glaubt, dass Kremlchef Wladimir Putin die Halbinsel Krim wieder hergibt. Wie also soll er der EU schrittweise entgegenkommen? „Das gilt es zu diskutieren“, sagt Schramböck.

Natürlich sei die Annexion der Krim „nicht akzeptabel“, betont sie die EU-Linie. „Dennoch ist Wirtschaft etwas anderes, und die Unternehmen spiegeln auch wider, dass es für sie schon wichtig wäre, die Sanktionen zu lockern.“

Exporte im Wert von einer Milliarde Euro sollen Österreichs Firmen durch die Sanktionen entgangen sein, ergab eine Wifo-Studie. Allerdings ist der anfängliche Einbruch bereits überstanden. Seit zwei Jahren wächst der Außenhandel mit Russland wieder.

700 heimische Unternehmen sind in Russland tätig, allein im Vorjahr haben sie dort 6,9 Mrd. Euro investiert. Im Rahmen der Gemischten Kommission gibt es derzeit 28 offene Projekte über insgesamt 2,8 Mrd. Euro.

Tiroler Firmen waren diesmal nicht dabei. „Vielleicht nehme ich nächstes Mal ein paar Tiroler Unternehmen mit. Da werden wir uns engagieren“, sagt Schramböck, die aus St. Johann stammt und von Tirol als Heimat spricht.

Die wechselseitige Charme-Offensive mit Russland steht jedenfalls erst am Anfang. Übernächste Woche kommt Putin nach Wien. Und mit Juli beginnt Österreichs EU-Vorsitz, den Kanzler Sebastian Kurz und Co. für eine diplomatische Initiative nutzen wollen. Österreich sei „mehr ins Blickfeld der Welt gerückt“, sagt Schramböck. Und dem Vernehmen nach sind auch andere EU-Länder längst beim Umdenken.

Die konfrontative Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump schafft einen zusätzlichen Anreiz, sich mit Russland besser zu verständigen. „Bei uns hängt jeder zweite Job am Export. Wir können nicht warten, bis ein Markt geschlossen ist“, sagt die Ministerin. „Wir müssen darauf drängen, neue Wirtschaftsräume zu erschließen. Das ist auch auf meiner Agenda beim EU-Handelsministerrat in Innsbruck.“

Nur ein Monat vor der Kongresswahl in den USA lädt Schramböck ihre Ministerkollegen zu einem informellen Rat nach Tirol. Zu diesem Zeitpunkt könnte ein Handelskrieg mit den USA toben.

Aber auch die Beziehungen mit Russland sind vor neuen Irritationen nicht gefeit. Während Schramböck mit Vizepremier Kosak spricht, wird bekannt, dass es eine Rakete der russischen Armee war, die in der Ostukraine eine Passagiermaschine mit vielen EU-Bürgern an Bord vom Himmel geholt hat.

Die Ministerin gibt sich zurückhaltend, was die Prognose der Beziehungen mit Russland betrifft. „Es ist eine herausfordernde Situation, und die wird auch so schnell nicht wieder vorbeigehen.“ Aber die Wirtschaftsdiplomatie in den weißen Nächten von St. Petersburg dürfte dabei nicht geschadet haben.