Jenbach – Die Tiroler SPÖ-Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim hat eine parlamentarische Anfrage zum Parkchaos an FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer gerichtet.

„Die Situation am Jenbacher Bahnhof wird immer chaotischer. Autos parken auf der Fahrbahn oder am Rad- und Gehweg, weil sich die Pendler nicht anders helfen können. Es muss Schluss sein mit den Vertröstungen und eine Lösung her“, fordert Yildiri­m. 14 Fragen – etwa über den Verhandlungsstand zwischen Gemeinde, Land und Bund sowie den geplanten Baustart der P&R-Anlage und deren Fertigstellung – richtete sie an Hofer. Yildirim will auch wissen, ob Hofer bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Parksituation gesetzt hat und ob es Maßnahmen oder Planungen gibt, die öffentliche Anreise zum Bahnhof Jenbach zu verbessern. Sie fragt auch, ob über die Finanzierung bereits eine Einigung zwischen den beteiligten Partnern erzielt wurde.

Seit Monaten liegt ein Vertrag zwischen ÖBB und Grundbesitzer vor. Unterschrieben wurde er u. a. wegen Fragen rund um die Finanzierung durch Nachbargemeinden noch nicht. (TT, ad)