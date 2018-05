Von Karin Leitner

Wien – Als „progressiven und innovativen Schritt“ wertet der Politologe Fritz Plasser eine der von Christian Kern angekündigten Neuerungen für seine Partei. Fortan soll es in der SPÖ ein Mandat nur noch zwei Legislaturperioden, also zehn Jahre geben. Ist es länger erwünscht, muss das mit Zweidrittelmehrheit im zuständigen Gremium gutgeheißen werden. Intern werde Kern ob dieser Reform wohl Probleme bekommen, befindet Plasser im Gespräch mit der TT: „Betroffene werden das nicht beklatschen.“ Und derer gibt es etliche im Parlamentsklub der SPÖ, darunter der geschäftsführende Fraktionschef Andreas Schieder.

Tatsächlich wird bereits Unmut kundgetan. Der neue Wiener SPÖ-Obmann Michael Ludwig, mit seiner Landesgruppe kein Leichtgewicht innert der SPÖ, sagt zur Mandatszeitbegrenzung: „Ich halte von einer so stringenten Reglementierung nicht viel.“ In jeder Polit-Organisation sei „ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Personen, die frischen Wind bringen, und Erfahrung“ nötig. „In bestimmten Spitzenfunktionen braucht man eine Zeit, bis man auch glaubwürdig in der Öffentlichkeit diese Funktion vertreten kann.“ Petra Bayr, die seit 15 Jahren im Nationalrat ist, sieht das ebenso. „Man kann sich als Partei dazu bekennen, Berufspolitiker zu haben. Das ist nichts Böses. Es ist gut, wenn jemand sein Handwerk beherrscht“, urteilt sie gegenüber der TT. Und: „Dieses Vorhaben ist ein bisserl populistisch.“ Ist sie gegen das Novum, weil es sie trifft? „Nein“, beteuert Bayr: „Ich hätte kein Problem damit, eine Zweidrittelmehrheit in meinem Bezirk Favoriten zu bekommen. Ich hatte zuletzt 98 Prozent.“

Auch in Kärnten kommt die Limitierung nicht gut an. „Ich bin gegen Beschränkungen“, sagt Daniel Fellner, der Parteisekretär war und nun Landesrat ist. „Weil das ein Anschlag auf die Jugend wäre. Wenn ich 35 oder 40 bin und die Möglichkeit auf ein Bürgermeisteramt hätte, würde ich das nicht annehmen. Was mache ich nach zwei Perioden? Das wird Junge eher abhalten.“ Wenn man schon beschränke, sollte zumindest gelten: „Je länger ich bleiben will, desto höher müsste die Zustimmung für die Verlängerung sein. Das Quorum müsste nach drei Perioden höher sein als nach zwei.“ Wie sieht der Steirer Josef Muchitsch, Parlamentarier seit 2006, die Sache? „Für mich ist das ein Thema im Herbst.“ (Da ist der Parteitag, bei dem über das Neo-Programm und die Neo-Organisation abgestimmt wird.) „Jetzt habe ich andere Sorgen. Die Regierung baut den Sozialstaat ab.“

Wie reagiert die Bundes-SPÖ auf die Einwände? Dort heißt es: „Es gibt einen Vorstandsbeschluss und die Einigung, dass die Mitglieder im Juni dazu befragt werden.“ Abgesehen davon werde die Mandatscausa für Nationalrats- und EU-Abgeordnete gelten – weil das nur in den Statuten der Bundespartei verankert werden kann. „Es obliegt den Landesorganisationen, nachzuziehen.“ Die Tiroler SPÖ muss das nicht. Parteichefin Elisabeth Blanik sagt: „Bei uns gilt schon, dass nach zwei Perioden eine Zweidrittelmehrheit für die Verlängerung nötig ist. Mich hat das betroffen. Ich bin die vierte Periode im Landtag.“