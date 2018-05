Von Cornelia Ritzer und Manfred Mitterwachauer

Wien, Innsbruck – Einen Tag nach der Präsentation der Neuregelung der Mindestsicherung ist sich die schwarz-blaue Regierung sicher, dass sie ein gutes Modell vorgelegt hat. Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) ist überzeugt, dass die Reform vor dem Verfassungsgerichtshof hält.

Die Mindestsicherung beträgt in Zukunft maximal 863,04 Euro für Einzelpersonen, und das österreichweit. 300 Euro davon erhalten Personen nur mit österreichischem Pflichtschulabschluss oder wenn sie gutes Deutschniveau oder sehr gutes Englisch-Level erfüllen. Änderungen gibt es bei den Kinderzuschlägen, wo dem ersten Kind maximal 25 Prozent der Leistung (wobei hier der Bezugspunkt immer die 863 Euro sind) vergütet werden, dem zweiten höchstens 15 Prozent und ab dem dritten maximal fünf Prozent. Finanzielle Abfederungen gibt es für Alleinerzieher und ihre Kinder. Außerdem besteht für EU-Bürger und sonstige Drittstaatsangehörige ab sofort eine fünfjährige Wartefrist. Subsidiär Schutzberechtigte und Ausreiseverpflichtete sind ebenso wie Asylwerber, die ja in der Grundversorgung sind, von der Mindestsicherung ausgeschlossen.

Die 863 Euro sind ein Maximalwert als Vorgabe für die Länder. Diese können innerhalb dieses Rahmens auch niedrigere Summen vorsehen, wenn die Wohnkosten in der Region besonders niedrig sind – was in Tirol jedoch nicht der Fall ist. Umso auffallender ist, dass auch gestern weder Tirols LH Günther Platter (VP) noch Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) die Mindestsicherungsreform des Bundes kommentierten. Auch von den Landeshauptleuten Markus Wallner (Vorarlberg, VP) und Wilfried Haslauer (Salzburg, VP) war gestern nichts zu vernehmen. In Summe schweigt die „Westachse“. Vorerst. Dem Vernehmen nach sollen die Gespräche über einen gemeinsamen Standpunkt gegenüber Wien aber bereits laufen, heißt es.

Käme in Tirol die Reform so, wie derzeit von Schwarz-Blau präsentiert, brennt in Tirol der Hut. Weil sich Schwarz-Grün im Koalitionspakt nicht nur auf das bestehende Tiroler Mindestsicherungsmodell geeinigt hat, sondern auch weil Konsens herrscht, die Wohnkosten höher anzusetzen. Letzteres könnte nun auf Eis gelegt werden müssen. Die im Herbst eingerichtete Härtefallkommission wohl in die Verlängerung gehen.

Zahlen der Statistik Austria besagen, dass die Hälfte aller Mindestsicherungsbezieher Familien mit Kindern sind. Demnach gab es in Österreich 307.533 Bezieher, davon lebten 98.192 Bezieher in Paar-Haushalten mit Kindern, weitere 59.050 in Alleinerzieher-Haushalten mit Kindern. 113.231 waren Alleinstehende, 16.962 Paare ohne Kinder. Dazu kommen weitere Haushalte wie solche mit mehreren volljährigen Personen.

Ob – wie von der Regierung suggeriert – tatsächlich vor allem Zuwanderer von den Kürzungen betroffen wären, ist österreichweit unklar. Zahlen der Armutskonferenz sollen belegen, dass eben nicht hauptsächlich bei den Flüchtlingen gestrichen werde. „Wir haben gerade die aktuellen Zahlen für Niederösterreich bekommen. Nur jede siebente von den Kürzungen betroffene Person ist asylberechtigt. Die Existenzkürzungen betreffen also in erster Linie ‚Hiesige‘ und schon längst Dagewesene“, hieß es von Seiten des österreichischen Netzwerks sozialer Hilfsorganisationen. Tiroler Zahlen aus dem ersten Halbjahr 2017 belegen, dass unter den knapp 15.000 Gesamtbeziehern u. a. rund 6600 Österreicher, 4300 Asylberechtigte, knapp 1500 EU-Bürger und zirka 1500 Personen mit dauerhaftem Aufenthalt und mit Rechtsanspruch laut Tiroler Mindestsicherungsgesetz waren.