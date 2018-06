Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck, Wien — „Kürzungen über Kürzungen und ein konservativer ,Backlash', ein Rückschritt in vergangene Zeiten: Der Verfassungsauftrag, die Gleichstellung von Mann und Frau zu fördern, wird derzeit hintergangen", sagt Monika Jarosch, Obfrau des Arbeitskreises Emanzipation und Partnerschaft (AEP) in Innsbruck. Der Verein, der sich für die Selbstbestimmung von Frauen und eine Demokratisierung der Geschlechterverhältnisse einsetzt, wurde vor 44 Jahren gegründet. An die Regierung gerichtet, stellte die Juristin und Politikwissenschafterin ein langes Verzeichnis von Regelungen und geplanter Vorhaben zusammen — „die Liste der Grauslichkeiten":

Konservatives Familien­modell im Regierungsprogramm: Familie ist „Gemeinschaft von Frau und Mann mit gemeinsamen Kindern als natürliche Keimzelle und Klammer für eine funktionierende Gesellschaft und Garant unserer Zukunftsfähigkeit". „Das ist ein Familienmodell, das Alleinerziehende und Regenbogenfamilien diskriminiert und an der Realität unserer Gesellschaft vorbeigeht."

Der „Familienbonus" kommt nur jenen zugute, die Lohn- bzw. Einkommenssteuer bezahlen, so die Kritik. Für viele sei er ein „Familien-Malus". Frauen fallen weit seltener in die begünstigten Steuergruppen. Der Bonus als Prämie für das Männlicher-Familienernährer-Modell sei nichts anderes als eine Steuererleichterung für Besserverdienende.

Unterhaltsvorschuss: Die versprochene Regelung sei nicht umgesetzt worden, Alleinerziehende akut armutsgefährdet, wenn der Partner keinen Unterhalt zahlt.

Notstandshilfe: „Mit der geplanten Abschaffung — statt Notstandshilfe erhalten die Frauen künftig Sozialhilfe — wird die Anrechnung des Partnereinkommens über die Hintertür wieder eingeführt."

Geplante Mindestpension neu: Kindererziehungszeiten werden nicht berücksichtigt, wenige Frauen werden 40 Jahre durchgängige Arbeitszeit vorweisen können, also eine geringe Mindestpension erhalten.

Gender Pay Gap: In der Budgetvorlage gebe es keine Zielvorgabe für die Schließung der Geschlechter-Einkommenslücke.

Schulische Nachmittagsbetreuung: Mit der Kürzung der Mittel werde der Ausbau auf die lange Bank geschoben. Betroffen sind erwerbstätige Frauen und Alleinerzieherinnen.

Budget der Frauenministerin: „Das Budget war noch nie sehr hoch, nun wurden von etwas mehr als 10 Millionen 500.000 € gestrichen", so die Kritik. Obwohl im Regierungsprogramm stehe: „Frauenbudget absichern und Ausbau der notwendigen Einrichtungen (z. B. Gewaltschutzzentren, Notwohnungen sowie Frauen- und Mädchenberatungsstellen)".

Flexibilisierung bedeutet Abbau der noch bestehenden Hürden für den 12-Stunden-Arbeitstag und die 60-Stunden-Arbeitswoche. Laut Jarosch betrifft das Frauen besonders, die immer noch den Großteil der familiären Arbeit leisten oder bei einem 12-Stunden-Tag des Mannes diese Arbeit zusätzlich übernehmen müssen. Auch wenn alles auf freiwilliger Basis erfolgen soll: „Frauen werden die Ersten sein, die nicht länger arbeiten können und daher von den flexibleren Männern verdrängt werden."

Kürzung Familienberatungsgelder: Dass die aktuellen, gesetzlich vorgeschriebenen Förderraten ohne Ankündigung „überfallsartig und ohne Erklärung" um acht Prozent gekürzt wurden, stößt auf massive Kritik: „18.000 Familie­n sind betroffen, bundesweit müssen 26.000 Beratungsstunden eingespart werden." Betroffen ist auch der AEP, der wie viele andere um seine Existenz fürchtet. Im Gesetz stehe aber: „Familienberatungsstellen sollen mit ihrem niederschwelligen Angebot die körperliche, soziale und psychische Gesundheit von Familien, Paaren und Kindern absichern."

Kinderbetreuung: Für das kommende Jahr wurden keine Mittel für einen Ausbau budgetiert.

Geschlechtergerechte Sprache: Nicht-Nennung von Frauen diene nicht der besseren Verständlichkeit, sondern der Verschleierung: „In der Sprache zeigt sich die Haltung."

Richterin beim EuGH: „Katharina Pabel unterstützte Publikationen gegen Abtreibung und findet die menschenrechtlichen Anforderungen in der Auslegung durch die europäischen Gerichte problematisch", sagt Jarosch, früher selbst Richterin. „Also keine Menschenrechte mehr?"

Probleme der Gewalt gegen Frauen und Diskriminierung werden im Regierungsprogramm nur auf Migrantinnen projiziert.

Nur 100 neue Gewalt­opferplätze in den nächsten vier Jahren seien ein Tropfen auf den heißen Stein.