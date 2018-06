Wien – „Bruno Rossmann (Klubobmann), Wolfgang Zinggl (gf. Klubobmann) und beide streben Klubobmann-Gehälter an. Ist ja bei SPÖ und ÖVP auch so. Na dann ...“ Das hat Peter Kolba zu einem Ö1-Beitrag über die Liste Pilz getwittert. Jetzt wird öffentlich abgerechnet.

Donnerstagvormittag hatten Rossmann und Zinggl kundgetan, fortan, aber nicht bis zum Ende der Legislaturperiode den achtköpfigen Nationalratsklub zu führen. Am Nachmittag ließ Kolba, der die Fraktionsführung auf eigenen Wunsch mit 31.Mai zurückgelegt hat, wissen, nicht mehr mit von der Partie zu sein: „Es reicht jetzt! Ich werde mein Mandat zurücklegen und will mit dieser Liste nichts mehr zu tun haben.“ Weil ihm „nachgetreten“ werde. In „ruhiges Fahrwasser“ wollten Rossmann und Zinggl die Truppe bringen. Doch nächste Woche gibt es die nächste Krisensitzung. Nun ist laut Presse nämlich auch noch die Abgeordnete Daniela Holzinger aus der Partei ausgetreten.

Viele meinten, mit Kolbas Abgang sei ein Parlamentssitz für Peter Pilz frei (seinen hat Martha Bißmann inne, sie will ihn nicht hergeben). So ist das aber nicht. Wegen des Wahllistensystems. Anspruch auf Kolbas Mandat hat Maria Stern. Sie müsste darauf verzichten, Alfred Noll, der via Bundesliste im Hohen Haus ist, müsste es annehmen. Pilz könnte über Nolls Bundesmandat in den Nationalrat kommen. Rossmann geht aber davon aus, dass Stern den Sitz möchte.

Pilz selbst hat gegenüber Österreich bestätigt, dass er ein Gehalt als Parteichef bekomme. Es soll gleich hoch sein wie ein Abgeordnetengehalt: 8800 Euro/Monat. (kale)