Wien – Die Nebel bei den NEOS vor der Mitgliederversammlung am 23. und 24. Juni zur Bundesparteichefin lichten sich. Die Wiener NEOS-Landesvorsitzende und bisherige Stellvertreterin des scheidenden Parteichefs Matthias Strolz Beate Meinl-Reisinger wird neue pinke Frontfrau. Spekuliert wurde zuletzt darüber, wer ihr zur Seite stehen dürfte. Es wird das zweite Aushängeschild der NEOS sein, nämlich der Salzburger Nationalrat und Hotelier Sepp Schellhorn. Zuletzt hat der Touristiker als Spitzenkandidat der Salzburger NEOS seine Partei erfolgreich in die Dreierkoalition mit ÖVP und Grünen geführt. Der umtriebige Schellhorn, der bisher nicht so sehr in die Parteistrukturen eingebunden war, soll die neue Bundesparteivorsitzende als Stellvertreter unterstützen. Meinl-Reisinger wird nach dem Rückzug von Matthias Strolz aus dem Parlament auch dessen Mandat und den NEOS-Klubvorsitz im Hohen Haus übernehmen. (pn)