Wien – Im Grasser-Korruptionsprozess haben die abgehörten Telefonate des Zweitangeklagten Walter Meischberger am Dienstag Interessantes zu seinem FPÖ-Abschied hervorgebracht. Meischberger spricht in einem Telefonat mit Ernst Karl Plech von einem 2,5-Mio.-Schilling-“Haider-Sparbuch“, das dieser wiederum von der Kanzlei des späteren FPÖ-Justizministers Böhmdorfer zur Weiterleitung an ihn bekommen habe.

„Du, da im Safe liegen die ganzen Unterlagen vom Haider-Sparbuch“, sagt Meischberger zu Plech in einem Telefonat im Februar 2010. Meischberger hatte sich 1999 offenbar seinen politischen Abschied mit 2,5 Mio. Schilling von der FPÖ abkaufen lassen.

Das Ganze habe er zufällig in Unterlagen der Justiz, die diese ihm geschickt hatte, gesehen. Er habe diese Begründung der Hausdurchsuchung zufällig angeklickt. Die Unterlagen habe die Justiz offenbar in einem Safe von Plech gefunden, den dieser nicht ausgeräumt habe. Plech beteuert allerdings, er glaube, er habe die Sachen ausgeräumt.

„Das ist a politischer Skandal, da gehts nicht um die Steuer“

Meischberger liest in dem abgehörten Telefonat aus diesen Unterlagen vor: „Ich bestätige die Übernahme des Sparbuchs in Höhe von 2,5 Millionen, welches du am 6. August 1999 von der Kanzlei Dr. Böhmdorfer, zur Weiterleitung an mich gemäß der schriftlichen Vereinbarung vom 19.2.1999 gemäß der mündlichen Vereinbarung vom 3.8.99 erhalten hast. Das von Frau Böhmdorfer genannte Losungswort lautet „Rückgabe“. Dann ist des Sparbuch kopiert und dann gibts a Vollmacht von mir an dich...“

Im Verlauf des Gesprächs sagt Meischberger noch, „das ist a politischer Skandal, da gehts nicht um die Steuer“. Plech meint, „da müss ma mit dem Böhmdorfer reden, ihn warnen, net“.

Meischberger spricht dann auch davon, dass es ja einen Prozess gegeben habe, wo jemand wegen Schwarzgeld der FPÖ verurteilt worden sei. Damals habe man dann vorgeworfen, „das des Schwarzgeld aus der FPÖ wär und ih daun a liste von leit aufzählt hob die mir des geborgt haben domois“. Obwohl er offenbar Verfolgung fürchtet, bleibt er zuversichtlich: „Nur diesen Zusammenschluss werden sie nicht zusammenbringen.“ (APA)