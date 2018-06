Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Dass die Liste-Pilz-Abgeordnete Alma Zadic bosnische Wurzeln hat, weiß seit der Parlamentssitzung am Montag und ihrer Rede jeder. Denn der Zwischenruf des ÖVP-Abgeordneten Johann Rädler „Sie sind nicht in Bosnien! Verwechseln Sie das nicht!“ sorgte für große Empörung, einen nachträglichen Ordnungsruf durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) – und auch Verblüffung. Denn eine Entschuldigung von Rädler gab es bis heute nicht. Gegenüber dem Kurier legte der Mandatar sogar noch nach: „Da muss sich die Frau Zadic entschuldigen, dass sie Österreich (im Hinblick auf die BVT-Affäre, Anm.) als unsicher bezeichnet. Ich lasse mir von der Frau Zadic Österreich nicht schlechtmachen.“

Für Barbara Unterlerchner, Leiterin der Beratungsstelle ZARA (Zivilcourage und Anti-Rassismusarbeit), ist die Botschaft, die Rädler mit seinem Zwischenruf transportiert, bedenklich: „Derartige Aussagen sind entwürdigend und verletzend. Sie verweisen Personen mit Migrationshintergrund auf die Plätze, ihnen wird die gesellschaftliche Teilhabe abgesprochen“, erklärt Unterlerchner gegenüber der TT. Denn Zadic wurde, mit Verweis auf ihre Herkunft, das Recht genommen, Kritik zu üben.

„Gerade im politischen Diskurs sollte der Maßstab höher liegen“, findet Unterlerchner. So aber wurden auf hoher gesellschaftlicher Ebene, im Parlament, Aussagen legitimiert, die die Botschaft haben: „Sie gehört nicht dazu“. Unterlerchner, Juristin und Kriminologin, die selbst Anti-Rassismustrainings abhält, begegnet in ihrem Arbeitsalltag vielen Beispielen von so genanntem „kulturellen Rassismus“. Bei ZARA werden von Rassismus Betroffene begleitet und beraten. Den meisten gehe es „um das Grundbedürfnis, dass der Übergriff als solcher anerkannt wird“. Wie der im März vorgelegte Jahres-Report von ZARA zeigt, haben rassistische Vorfälle hierzulande zuletzt zugenommen. Mittlerweile scheine sich „eine Art rassistischer Grundkonsens breitgemacht zu haben“, konstatierte Geschäftsführerin Claudia Schäfer.