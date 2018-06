Von Cornelia Ritzer

Wien – Nationalratssitzungen können turbulent sein. Diese Woche waren die Plenarsitzungen besonders hitzig – und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) musste mehrere Krisen managen. Und stand zusätzlich auch selbst im Kreuzfeuer der Kritik.

Zu Wochenbeginn meldet sich Liste-Pilz-Abgeordnete Alma Zadic in der BVT-Debatte zu Wort. Ihre Kritik an der Sicherheitslage in Österreich und am FPÖ-Innenminister wurde von zwei Abgeordneten – einem von der ÖVP, einem von der FPÖ – mit rassistischen und sexistischen Zwischenrufen quittiert. Die Juristin Zadic ist in Bosnien geboren und während des Krieges mit ihren Eltern nach Österreich geflüchtet. Nationalratspräsident Sobotka, der dieses Amt seit Dezember 2017 innehat, reagierte erst nach einer Schrecksekunde: Am nächsten Tag erteilte er nachträgliche Ordnungsrufe. Er reagiere damit auf „Untergriffigkeiten, die nicht in Ordnung sind“, erklärte der Niederösterreicher. Leider zu spät, meinen Kritiker.

Noch mehr Gegenwind brachte dem früheren Bürgermeister, Landesrat und Innenminister sein Verhalten rund um den Initiativantrag der Regierungsparteien zur Arbeitszeitflexibilisierung ein. Er habe in dieser Sache – es ging um die Zuweisung an den richtigen Ausschuss – parteipolitisch agiert, werfen ihm die NEOS vor. Statt im Sinne des Parlaments zu entscheiden, habe er seine Partei, die ÖVP, im Fokus, lautet ein anderer Vorwurf. Das will man in seinem Büro so nicht stehen lassen, der Nationalratspräsident habe in der Causa die „übliche Praxis“ vollzogen, wird betont.

Im Laufe seiner Polit-Karriere ging Sobotka häufig auf Konfrontationskurs – der 62-Jährige, der als aufbrausend, aber gleichzeit als jovial gilt, scheint dies gewohnt zu sein. Als langjähriger niederösterreichischer Finanz-Landesrat hatte er die spekulative Veranlagung von Wohnbaugeldern des Landes zu verantworten. Kritik von Opposition und Rechnungshof machte er durch die beharrliche Beteuerung, nichts falsch gemacht zu haben, zunichte. Seinen Status als Landeshauptmann-Nachfolger büßte er dadurch jedoch ein. Diese vermeintliche Niederlage wandelte der frühere AHS-Lehrer – er hatte Geschichte, aber auch Violoncello und Musikpädagogik sowie Dirigieren studiert – in einen Karriereschritt um, 2016 wechselt er in den Bund als Innenminister. Dort gab er den unermüdlichen Law-und-Order-Minister, der sich vor allem dem Kampf gegen den Terrorismus verschrieben hat. In die parteipolitischen Geschichtsbücher gehen jedoch seine Querschüsse gegen den damaligen SPÖ-Kanzler Christian Kern ein. Kurzzeitige Weigerung, einen Koalitionspakt von SPÖ und ÖVP zu unterschreiben, inklusive.

Doch Sobotka hat mehrere Gesichter, über ihn sind auch freundlichere Dinge zu hören. Diese Woche wurde Noch-NEOS-Chef Matthias Strolz anlässlich seines baldigen Abschieds aus der Politik in die ORF-Satiresendung „Willkommen Österreich“ eingeladen. Dort zeigte er sich dem Nationalratspräsidenten gegenüber wertschätzend – trotz diverser Konflikte, die es im Parlament gibt. „Man soll ihn nicht unterschätzen“, sagt der Oppositionspolitiker über den „68er“ Sobotka. Dieser plane sogar ein Fest unter diesem Motto – eine Würdigung für die Epoche zwischen Studentenprotesten und Emanzipation, zwischen gesellschaftlicher Befreiung und Rockmusik. Sobotka selbst wählte das Motto „1968“ für das Fest am Heldenplatz am 5. Juli aus. In einem TT-Interview erinnerte er sich an die Zeit, als er als Student lange Haare und ein Flinserl im Ohr trug und in Wien gegen Franco und den Vietnam-Krieg demonstrierte.

Sobotkas Fest soll jedenfalls ein Zusammentreffen zwischen Abgeordneten sowie der Öffentlichkeit sein. Mit Musik der 60er und 70er, von der Sobotka selbst großer Fan ist. Der Nationalratspräsident scheint jedenfalls seinen Ruf als streitbarer Machtpolitiker korrigieren zu wollen. Konflikte wird er vermutlich weiterhin nicht scheuen.