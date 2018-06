Von Karin Leitner

Wien – Der Wirbel ist enorm ob der Arbeitszeitflexibilisierung in Schwarz-Blau. Nicht nur was, auch wie es die Regierenden machen, empört die Roten und die Arbeitnehmervertreter. SPÖ-Chef Christian Kern befindet: Der Kanzler und der Vizekanzler hätten „überfallsartig den generellen Zwangs-12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche eingeführt“. Sie sprächen von Freiwilligkeit, „aber das sind leere Worte. Es ist abgehoben und realitätsfremd zu glauben, dass eine Kassiererin oder ein Bauarbeiter ihren Chefs sagen können, dass sie heute ,leider‘ keine Überstunden machen können. Diese Form der ,Freiwilligkeit‘ endet in den meisten Fällen mit einer Kündigung, somit beim AMS.“ Für Josef Muchitsch, SPÖ-Sozialsprecher und Gewerkschafter, ist das, was die Koalitionäre vorgelegt haben, „von der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer bestellt“.

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder regt auch auf, dass es keine Begutachtung für den Gesetzesvorschlag gibt – und ÖVP und FPÖ die Neuerungen alsbald im Nationalrat beschließen wollen. „Das hat es noch nie gegeben im österreichischen Parlament, dass so ein weitreichendes und Millionen Arbeitnehmer betreffendes Gesetz so durchgepeitscht wurde“, konstatiert Schieder. Seine Partei werde „als Notwehrmaßnahme ein­e eigene Begutachtung organisieren“. Gewerkschaften, Jugendorganisationen, Kirchen und anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen werde ermöglicht, sich bis Ende Juni inhaltlich zu äußern. Die SPÖ werde das in die parlamentarische Arbeit einbringen.

Der ÖGB will ebenfalls nicht nur kritisieren, sondern handeln. „Wer glaubt, eine Gewerkschaft nimmt das einfach so zur Kenntnis, der ist auf dem Holzweg“, sagt der neue Frontmann Wolfgang Katzian. In welcher Form protestiert wird, darüber ist gestern intern debattiert worden. Nach der Zusammenkunft tat Muchitsch kund, dass es eine „breit angelegte Aufklärungskampagne“ geben werde. Die Arbeitnehmer würden darüber informiert, was auf sie zukommt. Was ist anderweitig geplant? Gar Streiks? Das werde nicht verraten. Er und die Seinen würden Kurz & Co. „überraschen“.