Sie gerieten zuletzt insbesondere bei den deutschen Medien wegen Ihrer Forderung nach einer Achse „Berlin-Wien-Rom" in der Flüchtlingsfrage in die Kritik. Befürchten Sie damit eine Belastung für die anstehende EU-Ratspräsidentschaft im kommenden halben Jahr?

Sebastian Kurz: Unsere Linie ist klar: Wir versuchen auf europäischer Ebene einen funktionierenden Außengrenzschutz sicherzustellen. Wir werden im kommenden halben Jahr dieses Thema auf unserer Agenda ganz nach oben setzen. Darüber hinaus bedarf es mit Blick auf die Mittelmeerroute eine Zusammenarbeit mit Deutschland und Italien und mit weiteren europäischen Partnern.

Sie haben sicher die Medien­berichte gelesen: Würden Sie das noch einmal so formulieren?

Kurz: Ich lehne jede Form von Antisemitismus oder nationalsozialistischer Terminologie entschieden ab, aber das Wort „Achse" ist nicht aus unserem Sprachgebrauch gestrichen. Wenn andere Politiker, wie etwa Angela Merkel, dieses Wort verwenden, etwa in Bezug auf die Achse Berlin-Paris, dann gibt es keine Empörung.

War es dann eine „bösartige Missinterpretation"?

Kurz: Es handelt sich um ein­e absurde Diskussion. Ich möchte stattdessen lieber eine Debatte mit sachlichen Argumenten in puncto illegale Migration führen.

Sie haben von Anfang an gesagt, dass es sich bei der von Ihnen geführten Regierung um eine klar „pro­europäische" handelt. Wahrscheinlich sagt dies jeder EU-Regierungschef, trotzdem scheint es so zu sein, dass viele etwas anderes darunter verstehen. Braucht es eine neue verbindliche Definition, eine neue Verfassung der EU?

Kurz: Was es tatsächlich braucht, ist eine Veränderung in der EU. Es braucht eine schlankere und fokussiertere EU. Europa muss sich in Fragen, in denen Nationalstaaten oder Regionen besser entscheiden können, zurücknehmen — und es braucht eine stärkere Union in den großen, zentralen Fragen. Ich bin ein klarer Anhänger des Subsidiaritätsprinzips.

Bei den großen Fragen meinen Sie in erster Linie eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik?

Kurz: Das beginnt mit der Außen- und Sicherheitspolitik, führt über den Außengrenzschutz hin zur stärkeren Zusammenarbeit in Fragen der Wettbewerbsfähigkeit oder des Wirtschaftsstandorts.

Das Migrationsthema wird Sie im kommenden halben Jahr massiv beschäftigen. Mit welchem Plan gehen Sie an die Arbeit?

Kurz: Wir wollen beim informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 20. September in Salzburg einen großen Schritt hin zu einem funktionierenden Außengrenzschutz zurücklegen. Wir wollen die Grenzschutzorganisation Frontex sowohl personell als auch finanziell deutlich stärken. Mir geht es zudem um ein klares Mandat. Frontex muss die Möglichkeit bekommen, auch mit Drittstaaten aktiv gegen Schlepper vorzugehen und Boote auch am Losfahren bereits zu hindern. Die Menschen sollen erst gar nicht ihr Leben mit einer Überfahrt gefährden. Wir müssen den Schlepperbanden die Geschäftsgrundlage entziehen.

Fordern Sie damit ein Gewaltmonopol für Frontex?

Kurz: Mit bloßem „gut Zureden" wird es nicht abgehen. So wie in anderen Teilen der Welt gegen die Drogenmafia operiert wird, so müssen wir auch gegen die Schlepperorganisation vorgehen. Schlepperei gefährdet die Ordnung in Europa und bringt unschuldige Menschen in Gefahr. Es ist ein schmutziges Geschäft mit den Ärmsten der Armen.

Sie verfolgen eine EU-Migrationspolitik ohne Flüchtlingsverteilung innerhalb der EU. Ist dies Ausdruck von Resignation an Europa oder Realismus?

Kurz: Mein Zugang ist ein realistischer. Jahrelang erlebten wir Streitereien über die Flüchtlingsverteilung. Wir haben bisher eine Spaltung der Europäischen Union, aber keine Lösung in dieser Frage gesehen. Neben den Maßnahmen zum Außengrenzschutz braucht es mehr Hilfe vor Ort.

Müssen die Nationalstaaten innerhalb der Europäischen Union für diese „Hilfe vor Ort" mehr Geld in die Hand nehmen?

Kurz: Es geht vor allem darum, das Geld besser einzusetzen. Ich denke hier auch an Wirtschaftspartnerschaften, um eine nachhaltige Hilfe leisten zu können.

Sie unterstützen die Idee von der Errichtung von Zentren für abgelehnte Asylwerber außerhalb der EU. Sie sprachen hier von einer kleinen Gruppe von Staaten, mit denen Österreich in Kontakt ist. Wie ausgereift ist diese Idee?

Kurz: Es braucht eine „Achs­e der Willigen". Wir sind mit Dänemark sowie anderen kleineren und größeren europäischen Staaten in Kontakt. Bei dieser Frage muss ich zurückhaltend sein, weil ich das Projekt nicht gefährden will.

Könnte es sein, dass so ein Zentrum für abgelehnte Asylwerber in Albanien geplant ist?

Kurz: Ich bitte Sie, meine Zurückhaltung zu akzeptieren. Wir informieren die Öffentlichkeit, wenn es etwas zu sagen gibt.

Welche Resonanz erhielten Sie denn bislang ob Ihres jüngsten Vorschlags nach einer Verkleinerung der Kommission der Europäischen Union?

Kurz: Da bin ich eigentlich sehr optimistisch, was die Umsetzung anlangt. Es gab eine positive Resonanz von Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Emmanuel Macro­n.

Herr Bundeskanzler, glauben Sie, dass wir in zehn Jahren noch mit dem Euro bezahlen und dass die Europäische Union, so wie wir sie heute kennen, noch besteht?

Kurz: Definitiv. Aber die Europäische Union muss schlagkräftiger werden, um ein allumfassende Sicherheit zu garantieren. Was den Euro betrifft, bin ich ebenfalls optimistisch. Aber wir müssen in einigen Ländern die Schuldenpolitik beenden und uns an die bestehenden Regeln halten, denn ein zweites Griechenland können wir uns nicht leisten.

Ist im Vergleich zur anstehenden Ratspräsidentschaft Ihre Kanzlerschaft eine einfache Übung?

Kurz: Na ja, die Ratspräsidentschaft ist tatsächlich eine große Herausforderung, die zusätzlich zur Kanzlerschaft erledigt werden muss. Aber es bietet eine große Chance, weil wir uns in die Entwicklung der Europäischen Union stärker einbringen können.

Das Gespräch führte Michael Sprenger