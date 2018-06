Wien, Berlin – Der reguläre Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs findet am 28. und 29. Juni statt. Dort will die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in der Migrationsfrage eine europäische Lösung zustande bringen. So will sie auch ihren Koalitionsstreit mit der Schwesterpartei CSU beenden. Hierzu soll es am Montag eine Sitzung der CSU-Granden geben.

Jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass bereits in dieser Woche die Weichen für einen europäischen Ausweg aus der Flüchtlingskrise markiert werden soll. Merkel will am kommenden Sonntag bei einem Treffen in Berlin mit den Regierungschefs aus Italien, Griechenland, den Visegrád-Staaten und mit Kanzler Sebastian Kurz Fakten schaffen. Merkel soll sich dabei in einer engen Abstimmung mit dem österreichischen Kanzler befinden, der zuletzt den Druck auf eine Lösung in der Migrationsfrage erhöht hatte. Wie am Sonntag der Tiroler Tageszeitung bestätigt worden ist, wird es daher am Freitag in Wien bereits zu einem Treffen zwischen dem Präsident des Europäischen Rats, Donald Tusk, und Kurz kommen. Tags zuvor wird Kurz beim Treffen der Visegrád Staaten in Budapest dabei sein.

Im Wesentlichen werden nun in der Migrationspolitik zwei Ziele verfolgt. Nämlich eine Mandatsänderung der EU-Grenzschutzeinheit Frontex sowie ein rascher Ausbau eben dieser Truppe, um den Außengrenzschutz zu verstärken. Zudem will man das Weiterwinken illegaler Mogranten innerhalb der EU beenden. (misp)