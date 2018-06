Von Cornelia Ritzer

Wien – Seit 12. Dezember des Vorjahres läuft der Buwog-Prozess am Wiener Straflandesgericht. Es geht um den Vorwurf der Korruption rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004. Verantwortlicher Finanzminister war damals Karl-Heinz Grasser (FPÖ, ÖVP), er ist auch der Hauptangeklagte in dem Verfahren, in dem acht Jahre ermittelt wurde. Dem einstigen Politiker und späteren Berater wird vorgeworfen, beim Verkauf der Immobilien Informationen weitergegeben und dafür Schmiergeld in Millionenhöhe genommen zu haben. Grasser hat dies bisher bestritten. Und er wird das wohl auch heute, am 41. Verhandlungstag, tun, wenn er erstmals von Richterin Marion Hohenecker einvernommen wird.

Bisher waren andere zu Wort gekommen. Grassers Freund Walter Meischberger etwa, der beim Buwog-Verkauf gemeinsam mit dem PR-Mann Peter Hochegger für die siegreichen Investoren lobbyierte und dafür eine Millionenprovision kassierte, wurde besonders intensiv einvernommen. Auch für die Befragung von Hochegger nahm sich die umsichtig agierende Richterin einige Tage Zeit. Er ist bisher der einzige Angeklagte, der ein (Teil-)Geständnis ablegte. Laut Hocheggers Aussage habe Grasser einen Teil der Millionenprovision erhalten. Es ist also davon auszugehen, dass auch die Einvernahme des Ex-Finanzministers zeitlich und inhaltlich intensiv sein wird.

Grasser vermeidet es tunlichst, im Gerichtssaal das Bild eines Angeklagten abzugeben. Solange es Fotografen und Kamerateams erlaubt ist, Bilder einzufangen, steht er neben der Anklagebank – nie dahinter. Erst wenn die Verhandlung eröffnet ist, setzt er sich auf seinen Platz in der ersten Reihe. Immer dabei seine Unterlagen, eine Fülle von Einvernahmeprotokollen, sowie ein Heft, in das er oft schreibt. Für ihn geht es beim Prozess um viel. Die Justiz ermittelte bereits mehrmals gegen den einstigen Minister – doch nur in der Causa Buwog kam es zu einer Anklage.