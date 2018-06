Von Michael Sprenger

Wien – Die Gewerkschaft bereitet sich auf einen Arbeitskampf vor, sollte die schwarz-blaue Bundesregierung an ihren Gesetzesvorhaben festhalten. Seit Tagen gehen die Emotionen hoch. Seit bekannt geworden ist, dass die Mehrheit von ÖVP und FPÖ abseits der Sozialpartner den Weg freimachen will für den Zwölf-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche, rumort es bei den Arbeitnehmerorganisationen. Die Regierung sorgt mit ihrer Vorgangsweise für zusätzlichen Unmut. Denn mit dem Initiativantrag umgeht sie die übliche Begutachtung im parlamentarischen Prozess der Gesetzwerdung.

Die Regierung versuchte am Donnerstag die Wogen zu glätten, indem sie erklärte, dass die Freiwilligkeit der Mehrarbeit in der elften und zwölften Stunde auch im Gesetz festgeschrieben werden könnte. Der Versuch verpuffte. Am kommenden Samstag sollen nach Vorstellungen des ÖGB Zehntausende in Wien gegen die Arbeitszeitflexibilisierung demonstrieren.

Bei der gestrigen Betriebsrätekonferenz im Industrieland Oberösterreich stimmte sich die Gewerkschaft auf den Kampfmodus ein. Rainer Wimmer, Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft PRO-GE und sozialdemokratischer Chefgewerkschafter, formulierte, was kommen könnte: „Die Regierung und auch die Besteller der derzeitigen Politik – die Unternehmer – können sich auf massiven Widerstand einstellen. Das wird kein Lüfterl, das wird ein Sturm!“ Und Wimmer fügte hinzu: „Man fängt einen Arbeitskampf nicht mit einem Streik an, aber wir sind zu allem bereit.“

Aus Sicht Wimmers setzen ÖVP und FPÖ auf Propaganda, um die drastischen Auswirkungen ihres Gesetzesvorschlags zu verschleiern. „Der Initiativantrag hält in keiner Weise, was die Regierung verspricht. So ist von Freiwilligkeit bei den Überstunden keine Rede, und die Überstundenzuschläge sind in Gefahr“, erläutert Wimmer. Zudem werde versucht, die Mitbestimmung der Betriebsräte zurückzudrängen, vermutet Wimmer.

Die SPÖ ihrerseits versucht derweil auf parlamentarischer Ebene den Widerstand aufzubauen. Die von der SPÖ beantragte Sondersitzung zur Arbeitszeitregelung findet nun am Freitagnachmittag statt. Der festgelegte Zeitpunkt der Sondersitzung sorgt bei den Sozialdemokraten allerdings für Entrüstung. Die Regierungsfraktionen seien über die Terminwünsche der SPÖ „drübergefahren“ und versuchten, „die Grauslichkeiten des Zwölf-Stunden-Tages“ an diesem wenig öffentlichkeitswirksamen Termin zu „verstecken“, kritisierte SPÖ-Klubchef Andreas Schieder.

Am Freitag rückte SPÖ-Parteimanager Max Lercher aus und forderte ÖVP und FPÖ auf, ihre Gesetzesvorlage zurückzuziehen und eine neue Arbeitszeitregelung mit den Sozialpartnern zu verhandeln.

Lercher kritisierte die Vorgehensweise der Regierung. Die Gesetzesvorlage habe zu „einer maximalen Verwirrung“ geführt. Die Zusicherung der Regierung, die Freiwilligkeit von längerer Arbeit sicherzustellen, will der Bundesgeschäftsführer nicht glauben. „Die Freiwilligkeit ist ein Placebo, was nicht stattfinden wird“, sagte Lercher. Die Realität in der Arbeitswelt – etwa auf Baustellen – sehe anders aus, sagt der SPÖ-Manager. Außerdem stehe in der Gesetzesvorlage eine Beweislast­umkehr. Die Arbeitnehmer müssen erläutern, warum sie keine elfte und zwölfte Arbeitsstunde leisten können, so Lercher. Bisher muss der Arbeitgeber die Notwendigkeit der elften und zwölften Arbeitsstunde begründen.