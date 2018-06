Mit einem Remmidemmi will Österreich am Samstag in Schladming die Staffelübergabe des EU-Ratsvorsitzes inszenieren. Dabei soll Höhenluft geschnuppert werden. Regierungsmitglieder werden, sofern sie nicht verhindert sind, dabei sein, wenn auf der Planai im Beisein von Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem bulgarischen Premierminister Bojko Borissow die symbolische Übergabe des EU-Ratsvorsitzes erfolgt.

Die Regierung erhofft sich für die Fotos schönes Wetter und viele Zuschauer. Auch deshalb wurden in den Ministerien die Mitarbeiter aufgefordert, doch auch nach Schlad­ming zu fahren.

Anfang Juni erhielten etwa die Mitarbeiter aus dem Büro des Generalsekretariats des Ministeriums des Vizekanzlers Heinz-Christian Strache (FPÖ) folgende E-Mail: „Werte Kolleginnen und Kollegen, hiermit darf ich Ihnen die Einladung zur EU-Ratsvorsitz-Auftaktveranstaltung der Bundesregierung übermitteln. Es wäre schön, wenn viele von Ihnen unser Ressort in Schladming am 30. Juni 2018 repräsentieren würden." Die so Angesprochenen wollten dann wissen, ob es sich hier um Überstunden handelt, ob die Fahrt bezahlt wird und so weiter.

Nein, es gilt — wie beim geplanten Arbeitszeitgesetz — die „neue Freiwilligkeit". So kam auch gleich die nächste E-Mail von oben, um darauf hinzuweisen, dass „die Teilnahme nicht dienstlich veranlasst ist, sondern in der Freizeit stattfindet, und dass etwaige Kosten (Hotel, etc.) privat zu tragen sind". Aber, so wurde hinzugefügt, man will einen Bus organisieren. Die „werten Kollegen" sollen sich deshalb bis zum 20. Juni melden.

Am 21. Juni musste das Büro des Generalsekretärs zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, dass die Lust der Mitarbeiter äußerst gering ist, am Samstag als Staffage herzuhalten. Also wurde am selben Tag noch folgende E-Mail verschickt: „Gestern ist die Frist abgelaufen, bis zu welcher ich Sie ersucht habe, Ihr Interesse für eine gemeinsame Fahrt zur EU-Auftaktveranstaltung in Schladming zu bekunden. Nachdem die Nachfrage — gelinde gesagt — sehr dürftig ist, muss ich Ihnen mitteilen, dass wir keinen gemeinsamen Transfer organisieren und/oder finanzieren werden." Punkt!

Und wie war der Zulauf in den anderen Ministerien? Ebenfalls dürftig. Im Justizministerium etwa dachte man gleich gar nicht daran, die Mitarbeiter aktiv zur freiwilligen Teilnahme zu überreden. Man beschränkte sich auf eine bloße Information im Intranet. Im FPÖ-geführten Verteidigungsministerium wurden die Mitarbeiter überhaupt „nicht explizit" auf die Veranstaltung hingewiesen, sagte Ministeriums-Sprecher Michael Bauer.

Nach der Gipfel-Wanderung gibt es übrigens noch ein Konzert im Planai-Stadion. Für die Bevölkerung. (misp)