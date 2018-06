Von Cornelia Ritzer

Wien – Seit dem Rekordjahr 2015 ist die Zahl der Flüchtlinge auf der Mittelmeerroute deutlich zurückgegangen, geht aus Zahlen der EU-Kommission hervor: von 1,05 Millionen auf 374.300 im Jahr 2016, 184.800 im Vorjahr und nun 50.400 im ersten Halbjahr 2018. Trotz sinkender Zahl der Asylanträge beschließt die österreichische Regierung die Einrichtung einer „Taskforce Migration“. Unter dem Vorsitz von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) bilden mehrere Ministerien eine Arbeitsgruppe, um „die Lage laufend beurteilen“ und schnell reagieren zu können, sagte der Ressortchef nach dem Ministerrat.

Die neue Taskforce, die „ab sofort“ tätig sein wird, wird von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gegen Kritiker verteidigt. „Ehrlich gesagt bin ich überrascht von der dringenden Sehnsucht mancher in unserem Land, nicht auf herausfordernde Situationen vorbereitet zu sein“, sagte er. Es gebe keinen Experten, der vorhersagen könnte, wie sich die Migrationsbewegungen entwickeln, so der Kanzler. Angesichts der „hohen Ungewissheit“ – auch wegen möglicher Rückweisungen von bereits registrierten Flüchtlingen an der deutsch-österreichischen Grenze, die von Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Aussicht gestellt wurden, oder ungewissen Entwicklungen in der Türkei – müsse man auf nationaler Ebene vorbereitet sein.

Klar sei jedenfalls, dass „die Zahlen (der Asylanträge, Anm.) im Moment nach wie vor zu hoch“ seien, rechnete Kurz vor. Und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) erkennt in der Taskforce Migration ein Wahlversprechen, das eingelöst wurde, habe die schwarz-blaue Regierung doch den „Anspruch, illegale Migration sukzessive abzustellen“. Denn die Taskforce wie auch die Grenzschutzübung, die am Montag im südsteirischen Spielfeld abgehalten wurde, sollen ein „Signal an illegale Flüchtlinge und Schlepper“ sein.

An der halbstündigen Demonstration der Einsatzbereitschaft der Gruppen von Polizei und Bundesheer an der österreichisch-slowenischen Grenze gab es viel Kritik. ÖVP und FPÖ wollten aus „rein parteitaktischen Gründen Ängste schüren“, beurteilte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger das Manöver sehr kritisch. Und die Taskforce sei nun „eine weitere Showeinlage“, so die NEOS. Auch die Wiener Grünen sprechen von einem „Bedrohungsszenario“, das von Minister Kickl geschaffen werde.

Als Kopf der Taskforce Migration wird Kickl den Ministerrat wöchentlich über die Entwicklungen informieren. Im Krisenstab mit dabei sind Bundeskanzleramt, Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport, Außen-, Justiz-, Verteidigungsministerium sowie weitere Experten. 6113 Asylanträge wurden in Österreich mit Ende Mai 2018 gestellt. Im Vorjahr wurden insgesamt 24.735 Asylanträge eingebracht.