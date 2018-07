Innsbruck, Wien – Am Brenner stehen die offenen Grenzen in der EU und das geeinte Europa auf dem Prüfstand. Die Botschaften aus Wien, Innsbruck und Bozen an den deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU), der heute die österreichische Bundesregierung über die geplanten Maßnahmen Deutschlands in der Asylpolitik mit Transitzentren und Zurückweisungen informieren möchte, sind klar: Sollte Berlin daran festhalten, wird Österreich ebenfalls an den Grenzen zu Italien und Slowenien kontrollieren. Und das bedeutet nach 20 Jahren wieder Grenzbalken an der sensiblen Brennergrenze.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) warnte gestern wie schon tags zuvor Bundeskanzler Sebastian Kurz Österreichs Nachbarn vor nationalen Maßnahmen. Platter weist nicht nur auf ein Scheitern der EU ohne Grenzen hin, „weil wir dann ebenfalls Grenzkontrollen hochfahren müssten“, sondern auch auf die Folgen auf der Brennerachse. Die Auswirkungen auf den Personen- und Warenverkehr wären massiv.

„Wenn wir in der aktuellen Situation den Brenner sperren würden, würden dort nicht Hunderte Flüchtlinge sondern Hunderttausende deutsche Touristen auf die Heimreise warten“, pocht Platter auf ein Einlenken. Der Landeshauptmann rät deshalb der deutschen Bundes- und der bayerischen Staatsregierung von Maßnahmen ab, die sich zu Lasten Österreichs und damit zu Lasten von Tirol auswirken. „Wir sind fest entschlossen, unser Land vor jeglichen negativen Auswirkungen zu schützen.“

Mit Südtirols LH Arno Kompatsche­r und der Südtiroler Volkspartei (SVP) ist die Vorgangsweise laut Platter abgestimmt. In Bozen ist man der Debatten über Grenzkontrollen aber bereits leid, wie SVP-Chef Philip Achammer erklärt. „Diese Diskussio­n hatten wir schon einmal. Leider scheint sich in den Haltungen dazu wenig verändert zu haben.“ Der Brenner ist für ihn nicht irgendeine Grenze; niemand gewinne, „wenn am Brenner neue Barrieren errichtet werden, im Gegenteil. Darüber hinaus besteht im Moment nicht im Geringsten die Notwendigkeit, neue Kontrollen am Brenner anzudrohen“. Der Brenner mache wie keine andere Grenze die positive europäische Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte deutlich, erinnert Achammer: „Wenn der Brenner geschlossen wird, verliert Europa.“

Im Bundeskanzleramt verweist man vor dem heutigen Zusammentreffen mit Seehofer auf „ein freundschaftliches Gespräch, wie es sich unter Nachbarn auch gehört“. Allerdings: Sollte Deutschland Maßnahmen setzen, werde das einen Dominoeffekt in Richtung Süden auslösen. „Auf dieses Szenario und alle Eventualitäten sind wir vorbereitet und werden entsprechende Schritte an unserer Südgrenze setzen, um Österreich und seine Bevölkerung zu schützen“, wird verlautet.

Grenzkontrollen am Brenner und in Kufstein wird es jedenfalls nächste Woche (9. bis 13. Juli) geben. Der Grund ist das Treffen der EU-Innenminister in Innsbruck. (pn, sas)