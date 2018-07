Wien – Das Vorgehen der Regierungsfraktionen, die Ausweitung der Höchstarbeitszeit nun überraschend bereits per 1. September einzuführen, hat gleich zu Beginn der Nationalratssitzung am Donnerstag empörte Reaktionen der Oppositionsfraktionen ausgelöst. SPÖ-Klubchef Andreas Schieder beklagte, dass die Abgeordneten davon erst heute aus den Medien erfahren mussten. ÖVP und FPÖ wiesen die Kritik zurück.

Mit dem Vorgehen werde vorbei an allen parlamentarischen Usancen „der ganze parlamentarische Prozess schlecht gemacht“, sagte Schieder in einer eigens einberufenen Geschäftsordnungsdebatte. Niemandem im Hohen Haus sei der abgeänderte Abänderungsantrag zugegangen, mit dem noch am Donnerstag das Vorhaben beschlossen werden soll. Er kenne das Vorhaben, die Änderung schon per 1. September in Kraft treten zu lassen, nur aus den Medien.

„Nicht im Sinne des Parlamentarismus“

An Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) richtete der SPÖ-Klubobmann die Bitte, „dass Sie eine ordnungsgemäße Vorgangsweise sicherstellen“, denn sonst sei ein geordnetes Behandeln der Materie nicht möglich. Dies sei „nicht im Sinne des Parlamentarismus und des Hohen Hauses“.

NEOS-Klubobmann Matthias Strolz schloss sich der Kritik Schieders an. Er betonte, dass seine Fraktion ja grundsätzlich für das Vorhaben der Arbeitszeitflexibilisierung eintrete. Das Vorgehen von ÖVP und FPÖ sei aber „keine Art des Zusammenarbeitens“, so seine Kritik. Auch verwies Strolz wie zuvor schon Schieder darauf, dass er mit dem gesamten Umgang der Regierungsfraktionen mit dem Thema nicht einverstanden ist: „Sie gehen bewusst den Weg der Ignoranz“, verwies er darauf, dass FPÖ und ÖVP das Gesetz als Initiativantrag eingebracht haben – und ohne Begutachtung über die Bühne bringen wird.

Regierung weist Kritik zurück

FPÖ-Klubchef Walter Rosenkranz und ÖVP-Klubobmann August Wöginger wiesen die Kritik lautstark zurück. Man mache die Arbeit entlang der Geschäftsordnung des Nationalrates, sagte Wöginger - und werde den aktuellen Antrag nun ohnehin an die Fraktionen übermitteln. Man habe den Abänderungsantrag ja bereits letzten Freitag vorgelegt, nun ändere sich ja nur wenig, meinte er.

Liste Pilz-Klubchef Wolfgang Zinggl betonte, dass diese „Vorgänge außerhalb des Hauses“ nichts mit der Geschäftsordnung zu tun haben. Zum Vorgehen der Regierungsfraktionen sagte er: „Ja, es entspricht der Geschäftsordnung, aber nicht den Usancen des Hauses“. Die Fraktionen hätten ein Recht darauf, von Abänderungsanträge rechtzeitig zu erfahren, damit man auch innerhalb der Fraktionen zeitgerecht darüber diskutieren kann.

Kern bezeichnet ÖVP und FPÖ als „Arbeitnehmerverräter“

Die anschließende Debatte über die Ausweitung der Höchstarbeitszeit verlief wie erwartet sehr emotional mit viel Aktivismus und einigen Untergriffen. Während die Opposition der Regierung vorwarf, die Arbeitnehmer auszubeuten, sah FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz gar „Freude“ bei den Menschen über den 12-Stunden-Tag.

Für die SPÖ brachte Christian Kern einen Antrag auf eine Volksabstimmung über die Ausweitung der Arbeitszeit ein. Er kritisierte das Vorhaben der ÖVP-FPÖ-Regierung als die „massivste Verschlechterung seit drei Jahrzehnten“. Das Gesetz sei „ungerecht, unausgegoren und durch und durch unvernünftig. Das ist ein Angriff auf die Arbeitnehmer. Sie werden nicht nur als Arbeitnehmerverräter in die Geschichte eingehen, Sie machen die Ungerechtigkeit zum Programm“, so Kern an die Regierung.

Rosenkranz: Menschen „freuen“ sich

Alles „falsch und erlogen“ erwiderte FPÖ-Klubobmann Rosenkranz. Der acht Stunden Tag, die 40-Stunden-Woche, die Überstundenzuschläge, die Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen würden bleiben. Die Menschen würden sich auf die neuen Regelungen „freuen“. Dort, wo die Politik näher an der Bevölkerung sei, „kommt diese Maßnahme bei den Menschen gut an“, so Rosenkranz, der Abgeordnete der Opposition u.a. als „Rabiat-Gewerkschafter“ bezeichnete und ihnen „Tourette-Syndrom“ vorwarf. Dass das Gesetz völlig überraschend schon im September in Kraft treten soll, begründet er damit, dass man sich damit gut auf die Neuerungen „einstellen“ könne.

Von einer „Win-Win-Situation“ und einem „guten, ausgewogenem Gesetz für bei Seiten“ sprach auch VP-Klubchef August Wöginger. Das Vorziehen des Inkrafttretens begründet er damit, dass mit dem Gesetz „Arbeiterrechte“ abgesichert würden.

NEOS: „Wenig Hirnschmalz auf beiden Seiten“

„Viele Taferln und auf beiden Seiten, aber ziemlich wenig Hirnschmalz“, urteilte Gerald Loacker von den NEOS. Die Regierung mache es ihm als Befürworter einer Arbeitszeit-Flexibilisierung „wirklich schwer“. „Es ist so schlecht, dass ma glauben könnte, es sei tatsächlich von den schwarzen und blauen Klubs geschrieben worden“, so Loacker, der die Industriellenvereinigung als Schreiberin des Gesetzes vermutet. Das Vorhaben werde zu zahlreichen und langjährigen Gerichtsauseinandersetzungen führen.

Daniela Holzinger-Vogtenhuber von der Liste Pilz machte vor allem auf die Probleme für Familien aufmerksam. Die Regierung nehme „null Rücksicht auf die Gesundheit, null Rücksicht auf die Vereinbartkeit von Beruf und Familie, null Rücksicht auf die Kinder“. Auf der anderen Seite werde der Ausbau der Kinderbetreuung zurückgeschraubt.

200 Demonstranten folgten SPÖ-Aufruf

Vor dem Parlaments-Ausweichquartier in der Hofburg waren unterdessen in der Früh rund 200 Demonstranten dem Aufruf der Jungen Generation der SPÖ gefolgt und demonstrierten lautstark gegen den 12-Stunden-Tag. Unter den Teilnehmern waren auch mehrere Oppositionsabgeordnete, darunter etwa SP-Klubchef Schieder, der gemeinsam mit dem Protestierenden die „Internationale“ zum Besten gab. (APA)