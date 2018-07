Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – „Zusammenfassend ist der Verfassungsdienst daher der Auffassung, dass die vorgeschlagene Regelung grundsätzlich verfassungsrechtlich zulässig ist“ – so steht es am Ende des dreiseitigen Gutachtens, das mit Freitag, den 13. Juli, datiert ist. Der Verfassungsdienst, angesiedelt im Justizministerium, gibt somit aus juristischer Sicht grünes Licht für das geplante Kopftuchverbot in Kindergärten. Die Bundesregierung will dieses ja, wie berichtet, in die noch ausstehende neue Bund/Länder-Vereinbarung zur Kinderbetreuung hineinfließen lassen. An dieser Verknüpfung wurde harsche Kritik laut – auch von ÖVP-geführten Bundesländern.

Zum geplanten Kopftuchverbot empfiehlt der Verfassungsdienst, „Präzisierungen in Überlegung zu ziehen“. So sollte etwa „in den Erläuterungen klargestellt werden, was unter einer Verhüllung des Hauptes zu verstehen ist“.

Grundsätzlich könnte das Verbot aber juristisch halten. Denn zwar greife eine Vorschrift, die das Tragen „weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung“ verbietet, in das Recht auf Religionsfreiheit, das Recht auf Achtung des Privatlebens und das Diskriminierungsverbot gemäß der EMRK (Europäische Menschenrechtskonvention) ein. Auch das Recht der Eltern, die Erziehung entsprechend ihren religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen, sei zu beachten.

Allerdings, so der Verfassungsdienst, seien solche Grundrechtseingriffe zulässig, wenn sie ein in den Konventionsbestimmungen genanntes legitimes Ziel verfolgen. Zu diesen Zielen zählen demnach der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Gesundheit und Moral sowie der Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Des Weiteren müssten Einschränkungen nicht-diskriminierend ausgestaltet und zum verfolgten Ziel verhältnismäßig sein. Bei der Beurteilung dieser Verhältnismäßigkeit stehe den EMRK-Vertragsstaaten, also auch Österreich, ein Beurteilungsspielraum zu.

Der Verfassungsdienst verweist in diesem Zusammenhang auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), der in einer Reihe von Fällen das Verbot des Tragens religiöser Symbole und religiöser Bekleidung für zulässig erachtet hat. 2017 etwa hatte der EGMR in Zusammenhang mit dem verpflichtenden Schwimm­unterricht in der Schweiz auch für muslimische Mädchen hervorgehoben, dass die Schule eine besondere Rolle im Integrationsprozess spiele – und dieser stehe über den religiösen Wünschen von Eltern.