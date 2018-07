Von Karin Leitner

Wien – Was die vormaligen Bildungsminister hatten, hat der jetzige auch: ein Budgetloch von mehreren hundert Millionen Euro. ÖVP-Ressortchef Heinz Faßmann will, dass es gestopft wird.

Sein Plan: Länder, in denen an den Pflichtschulen mehr Pädagogen werken, als im Stellenplan fixiert ist, sollen für diese fortan mehr selbst zahlen. Er möchte, dass sie für jeden zusätzlich angestellten Lehrer nicht mehr 42.000 pro Jahr, sondern 60.000 Euro beisteuern.

Am stärksten betroffen von dieser Neuerung wäre Vorarlberg. Dort hat es im Schuljahr 2016/17 rund 500 Planposten mehr gegeben als vorgesehen. Das war fast ein Drittel des österreichweiten „Lehrer-Überhangs“. Wird gespielt, was Faßmann wünscht, müssen im Ländle jährlich 6,5 Millionen Euro mehr gezahlt werden als derzeit. In Wien geht man von drei Millionen Euro zusätzlich aus, in Tirol von 2,9 Millionen, wie es im Büro von ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Palfrader gegenüber der Tiroler Tageszeitung heißt.

Dementsprechend wird da wie dort auf das Ansinnen der schwarz-blauen Koalitionäre reagiert. Inakzeptabel sei das, sagt der Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner. In einem Brief an Faßmann und ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger verlangt er, „dass dieser Entwurf zurückgezogen wird“.

Das will auch der Wiener SPÖ-Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. Er moniert auch die Vorgangsweise: „Politik auf Augenhöhe“ sei das nicht. Abgesehen davon würde der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern, mit dem die Verteilung der Mittel geregelt ist, „aufgeschnürt“. Der oberösterreichische ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer verweist ebenfalls auf die mit dem Bund paktierte Vereinbarung; detto tut man das im Büro der Tiroler Landesrätin Palfrader: „Im geltenden Finanzausgleich ist diese Angelegenheit bereits für die kommenden Jahre klar geregelt. Wir gehen daher davon aus, dass man nach Gesprächen mit dem Bildungsministerium am Finanzausgleich festhält – und es zu keiner Veränderung der bestehenden Regelung kommen wird.“

Im Ministerium heißt es zur Causa nur: Man sei mit den Ländern „in Abstimmung“.

Für das Schuljahr 2016/17 waren bundesweit rund 61.000 Planstellen genehmigt. „Überhang-Lehrer“ gab es 1600. Die Überziehungskosten: 104 Millionen Euro. Davon trugen die Länder zwei Drittel, ein Drittel übernahm der Bund. Diesen Betrag möchte Ressortchef Faßmann reduzieren.

Das heimische Lehrerfinanzierungssystem ist kompliziert. Die Länder sind zwar Dienstgeber der Pädagogen an allgemeinbildenden Pflichtschulen (Volksschulen, Hauptschulen, Sonderschulen, Polytechnische Schulen), diese werden aber über den Finanzausgleich vom Bund bezahlt. Noch diffiziler wird es bei jenen Landeslehrern, die über den – mit dem Bund vereinbarten – Stellenplan hinaus beschäftigt werden.

Die Länder müssen diese zwar selbst zahlen, der Bund streckt ihre Gehälter aber vor. Die Länder refundieren nach dem Jahresabschluss pro „Überhang-Lehrer“ allerdings nur das Gehalt eines Junglehrers. Tatsächlich werden nicht alle der überzogenen Posten mit Neueinsteigern besetzt, sondern auch mit älteren, damit teureren Lehrern. Das heißt, dass der Bund de facto auf einem Teil der Mehrkosten sitzen bleibt.