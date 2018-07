Von Denise Daum

Innsbruck – Was für Männer weltweit seit Jahrhunderten ganz selbstverständlich ist, haben Frauen in Innsbruck vor 35 Jahren erstmals für sich beansprucht: eine Institution für sich allein. Zu den Räumen des „Autonomen Frauen Lesben Zentrums“ (AFLZ) in Innsbruck haben Männer keinen Zutritt, getragen wird der Verein ausschließlich von weiblichen Mitgliedern. Der einzige exklusive Raum für Frauen in Westösterreich ist nun aber gefährdet: aufgrund des Entfalls einer Subvention des Bundes, wie Obfrau Gerti Eder informiert. „Die Frauenministerin streicht uns die 5000 Euro jährliche Unterstützung. Das ist für einen kleinen Verein, wie wir es sind, ein Haufen Geld. Fehlt uns das, ist es existenzbedrohend. Unser gesamtes Programm wird mit einem Minimum an Subventionen und einem Maximum an Engagement der Frauen bestritten.“ Besonders ärgerlich ist für Eder, dass die Information über die Streichung erst jetzt eingelangt ist – obwohl es das Jahr 2018 betrifft. „Wir haben das Förderansuchen bereits 2017 gestellt. Nun kam die Absage.“ Neben einem Café, in dem Frauen unter sich einen geselligen Abend verbringen können, bietet das AFLZ regelmäßig Veranstaltungen für die weibliche Öffentlichkeit.

Nach wie vor aufrecht sind die Subventionen der Stadt Innsbruck und des Landes Tirol. Von Letzterem kommen 3500 Euro jährlich. Und das bleibt auch so, betont die zuständige Landesrätin Gabi Fischer (Grüne). Die Subventionskürzungen des Bundes, die mehrere Frauen- und Sozialprojekte treffen, sind für Fischer „unverständlich und entbehren jeglicher Grundlage. Realpolitisch sind das keine Einsparungen.“ Der Bund setze die Kürzungen „in vollem Bewusstsein, dass die Länder das nicht ausgleichen können“.