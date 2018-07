Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Derzeit sind die Gänge des Parlaments bzw. des Ausweichgebäudes verwaist, die Sommerferien machen auch vor dem Hohen Haus nicht Halt. Doch wenn im September der Nationalrat wieder zusammentritt, hat der Rauswurf von Martha Bißmann aus dem Parlamentsklub der Liste Pilz große organisatorische und finanzielle Folgen.

174.000 Euro Klubförderung im Jahr kostet der Ausschluss die Liste Pilz, was mit dem letzten Quartal 2018 schlagend werde, hieß es gestern aus dem Parlament. Eigentlich müsste die Fraktion auch aus den einzelnen Fachausschüssen fliegen, denn ihr gehören nach dem Abgang nur noch sieben Mitglieder an. Damit die Abgeordneten trotzdem weiter mitwirken können, werden die Ausschüsse vermutlich einfach aufgestockt. Damit sich die Verteilung der Abgeordneten nach dem d’Hondt’schen Schlüssel wieder ausgeht, wären 24 Mitglieder je Ausschuss notwendig, zitierte die APA gestern aus einem internen Schreiben der Parlamentsdirektion. Bei bisher meist 21 Ausschussmitgliedern ging sich für die kleinen Parlamentsfraktionen NEOS und eben Liste Pilz je ein Mandatar aus. Die Präsidiale will über die neue Ausschussgröße im Einvernehmen entscheiden, hieß es.

Bißmann, die „systematisches Mobbing“ durch die Liste Pilz beklagt, kündigt an, sich als wilde Abgeordnete mit „grünaffinen“ Themen zu beschäftigen – und die Zusammenarbeit mit Abgeordneten anderer Klubs zu suchen. Als einzelne Abgeordnete sitzt sie in keinem Ausschuss mehr, kann keine Anträge mehr einbringen und auch keine Anfragen an die Regierung stellen. Dafür sind fünf Unterschriften nötig.

Unterstützung erhielt die Steirerin gestern von Daniela Holzinger-Vogtenhuber. Die war in der Sitzung, in der Bißmanns Ausschluss besiegelt wurde, terminlich verhindert. Auf Facebook bot sie ihrer Ex-Klubkollegin „weiterhin eine enge parlamentarisch-inhaltliche Zusammenarbeit“ an.