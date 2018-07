Von Karin Leitner

Wien – Alsbald werden Norbert Hofer, FPÖ-Vize und Verkehrsminister, und Renate Anderl, Sozialdemokratin und Arbeiterkammer-Präsidentin, bei einem Würstelstand stehen, Frankfurter essen, Bier trinken und reden. Nicht, weil sie befreundet sind – die Zusammenkunft ist Folge von Äußerungen Hofers.

In der ZIB 2 hat er befunden: Bei Problemen mit den neuen Arbeitszeitregelungen – Stichwort 12-Stunden-Tag – könnten sich Arbeitnehmer ja an die AK wenden. Diese reagierte launig, machte Hofer zum Testimonial. Auf Twitter wurde ein Bild von ihm verbreitet, auf dem er via Sprechblase verkündet: „Probleme mit der Arbeitszeit? Wenden sie sich an die AK!“ Hofers Reaktion: Er stelle der Kammer für diesen Spruch nichts in Rechnung, wolle aber mit Anderl bei einem Würstelstand über die Angelegenheit debattieren („Ich zahle die Würstel, sie das Bier“).

Die AK-Chefin ist bereit dazu, wie sie der Tiroler Tageszeitung sagt: „Wir haben bereits wegen eines Termins in Hofers Büro angefragt. Ich zahle auch das Bier. Es ist positiv, dass auch seitens der Regierung anerkannt wird, dass die AK gute Arbeit leistet und Schutzschirm der Beschäftigten ist.“ Ein Widerspruch sei das freilich zu den bisherigen Kommentaren der FPÖ zur AK: „Sie hat eine Institution angegriffen, die sehr viel für die Beschäftigten leistet.“

Die Freiheitlichen wollten weg von der Kammerpflichtmitgliedschaft. Das ist im schwarz-blauen Übereinkommen nicht verankert, festgeschrieben ist, dass die Kammern Reformvorschläge liefern sollen. Deadline war Ende Juni.

Ein dahingehendes „Zukunftsprogramm“, das am 21. Juni in der Bundesarbeitskammer (FSG, ÖAAB-FCG, Freiheitliche Arbeitnehmer und AUGE-UG) beschlossen worden ist, sei den Regierenden übermittelt worden, sagt Anderl. Dieses spiegle wider, was sie den Koalitionären angeboten habe: Die finanziellen Mittel für die Arbeiterkammer werden nicht gekürzt; diese biete aber mehr Leistungen als bisher an.

Derzeit gibt es 0,5 Prozent der Lohnsumme für die Kammer. Die Regierung hat indirekt gedroht, diesen Beitrag zu senken, wenn die AK die Mittel nicht reduziert.

Als Beispiele für beabsichtigte künftige Zusatzleistungen nennt Anderl eine „150-Millionen-Euro-Digitalisierungsoffensive“. Das Geld solle – „auf fünf Jahre aufgeteilt“ – in zwei Fonds fließen: einen Qualifizierungsfonds (für Weiterbildung) und einen Projektfonds „Arbeit 4.0“ (für Initiativen, die Arbeitsplätze schaffen und Arbeitsbedingungen verbessern). Zudem solle die Bildungsberatung für Jugendliche „intensiviert“ und österreichweit in Sachen Pflegegeldeinstufung geholfen werden – „auch Pensionisten, also Ex-Mitgliedern“. Sie habe das allen Regierungsmitgliedern elektronisch, Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Kanzleramtsminister Gernot Blümel und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein auch in gedruckter Form zukommen lassen, sagt Anderl: „Ich habe aber noch keine Antwort bekommen.“ Glaubt sie, dass Kurz und Co. die Vorschläge goutieren werden? „Ich habe gemischte Gefühle. Es ist negativ, wenn man nicht weiß, wie man dran ist. Wir sind auf einem sehr unsicheren Feld unterwegs.“ Und: „Das Zukunftsprogramm kann es nur geben, wenn die Kammer finanziell nicht schlechtergestellt ist als jetzt.“

Nicht nur diese Zusage möchte die AK-Chefin von der Regierung; sie drängt weiterhin auf eine sechste Urlaubswoche für Arbeitnehmer. Menschen müssten zumindest 20 Jahre (fünf können angerechnet werden) in einem einzigen Betrieb sein, damit ihnen eine solche zusteht. „Das ist in der heutigen Zeit doch kaum mehr jemand.“

Hoffnung, mit ihren Begehren bei Schwarzen und Blauen Gehör zu finden, hat Anderl nicht, wie sie sagt: „Wir sind bereit für jedes Gespräch, es gibt aber keines. Das, was es gibt, ist ein riesiges Belastungspaket, siehe Arbeitszeit, – und keine Entlastung. Da darf man sich nicht wundern, wenn sich Beschäftigte das irgendwann nicht mehr gefallen lassen. Da wird es den großen Krach geben müssen.“

Plädiert sie für „Kampfmaßnahmen“, wie es im Gewerkschaftsjargon heißt? Der ÖGB will den Regierenden ja einen „heißen Herbst“ bescheren. „Da spiele ich den Ball dem ÖGB zu. Die AK ist das Haus der Experten. Von uns wird es Studien geben, wie sich was auf die Beschäftigten auswirkt. Dann werden wir mit dem ÖGB diskutieren, was der nächste Schritt sein kann.“

Schwarze und Blaue sollten nicht länger versuchen, „einen Keil in die Sozialpartnerschaft zu treiben, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter auseinanderzudividieren. Es wird Themen geben, bei denen wir an einem Strang ziehen“, sagt Anderl.

Obwohl Christoph Leitls Nachfolger an der Wirtschaftskammerspitze, Harald Mahrer, sehr eng mit dem ÖVP-Kanzler sei, „sehe ich ihn nicht als verlängerten Arm von Kurz“. Im Herbst werden die Präsidenten der vier Kammern – allesamt neu – zusammenkommen, „um die Gemeinsamkeiten auszuloten. Die Sozialpartnerschaft wird weiterhin funktionieren.“