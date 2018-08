Von Christian Jentsch

Wien, Innsbruck – Der Besuch von Russlands Präsident Wladimir Putin bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl kommenden Samstag in der Südsteiermark wirbelt auch außerhalb Österreichs viel Staub auf. Bevor der Kremlchef am frühen Samstagabend von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Schloss Meseberg nördlich von Berlin empfangen wird, um über konflikt­reiche Themen wie den Krieg in Syrien, den festgefahrenen Ukraine-Konflikt und Energie-Fragen zu konferieren, kommt Putin in die Steiermark. Dort macht er der von der FPÖ nominierten Außenministerin Kneissl, die neben Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auch die gesamte FPÖ-Spitze eingeladen hat, seine Aufwartung. Das sorgt etwa in der Ukraine für harsche Kritik. „Von nun an kann Österreich kein Vermittler in der Ukraine mehr sein“, schrieb die fraktionslose Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im ukrainischen Parlament, Hanna Hopko, auf Twitter.

Für den Innsbrucker Politologen und Russland-Experten Gerhard Mangott hat Kneissl mit der Einladung Putins zu ihrer Hochzeit – Kneissl hat Putin bei seinem Besuch in Wien im Juni persönlich eingeladen – dem aktuellen EU-Ratsvorsitzland Österreich einen Bärendienst erwiesen. „Der Besuch ist gut für Kneissl­, sehr gut für die FPÖ, aber nachteilig für Österreich“, erklärt Mangott im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Putins Aufwartung ist laut Mangott für „die Rolle Österreichs als Vermittler zwischen der EU und Russland nicht hilfreich. Vielmehr wird Österreich von Kritikern als trojanisches Pferd Russlands in der EU gesehen.“ Und die Kritik aus Kiew zeige, dass Österreich seine Rolle als Vermittler im Ukraine-Konflikt stark beschädigt habe. Österreich will sich während des EU-Ratsvorsitzes vor allem als Brückenbauer zwischen Ost und West profilieren, heißt es von Seiten der Regierung. „Wer vermitteln will, sollte nicht den Eindruck einer über Gebühr großen Russland- bzw. Putin-Nähe erzeugen. Das konterkariert die Vermittler-Rolle“, meint dazu der Russland-Experte Mangott gegenüber der TT.

Putin ist laut Mangott „kein enger Freund von Kneissl. Es besteht kein persönliches Naheverhältnis.“ Beim Besuch Kneissls in Moskau im April gab es kein Treffen mit dem russischen Präsidenten und auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow zeigte sich von Vermittlungsbemühungen Österreichs im Syrien-Konflikt wenig beeindruckt. Doch nun kommt Putin zur Trauung der Außenministerin in die Steiermark. Gerhard Mangott sieht zwei Gründe für den „ungewöhnlichen“ Besuch: „Erstens kann Putin zeigen, wie sehr willkommen er in Österreich ist. Der Besuch nützt Putin, um zu demonstrieren, dass er im Westen nicht politisch isoliert ist. Dass er etwa in Österreich ein gern gesehener Gast ist.“ Und der Kremlchef sendet als Hochzeitsgast noch ein weiteres Signal aus. „Putin wertet die FPÖ als Regierungspartei auf. Der Besuch ist ein Entgegenkommen für die russlandfreundliche Linie der FPÖ, die sich stets gegen die von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland ausgesprochen hat“, so Mangott, der bezweifelt, dass Kanzler Kurz über den Besuch besonders erfreut ist. Übrigens: In Berlin zeigt man sich laut Mangott über Putins Hochzeitsbesuch überrascht.

Russische Kommentatoren sehen auch eine Botschaft. „Jetzt sehen wir Putin als Gast bei der Hochzeit der österreichischen Außenministerin, einer Frau, die sich nicht nur der atlantischen Politik, sondern auch jener Kampagne zur Dämonisierung Putins entgegenstellt, die globalistische Kreise unter den Europäern durchführen“, kommentierte etwa Vizechefredakteur Pjotr Akopow im Kreml-nahen Online-Medium Wsgljad.